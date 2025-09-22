Filipinas protegem mais de 10 mil pessoas do supertufão Ragasa

O Ragasa está a ganhar intensidade à medida que se aproxima do norte das Filipinas, prevendo-se que atinja hoje as Ilhas Babuyan, que podem mesmo ser atingidas pelo olho do tufão entre o meio-dia local (mais sete horas do que em Lisboa) e o início da tarde, segundo a Agência Meteorológica do arquipélago (PAGASA) no seu último comunicado.

Nestas ilhas, as mais setentrionais das Filipinas e habitadas por cerca de 20.000 pessoas, as autoridades meteorológicas emitiram o alerta máximo por ventos fortes, prevendo danos materiais significativos e uma "situação potencialmente muito destrutiva para a comunidade".

Além das Ilhas Babuyan, o supertufão, conhecido como Nando no país, trará ventos fortes e chuvas torrenciais quando alcançar as zonas do norte da ilha de Luzon, a mais populosa e onde se localiza a capital do país, Manila.

"Um total de 3.284 famílias, ou 10.061 pessoas, foram evacuadas preventivamente no norte e centro de Luzon devido à ameaça do supertufão", indicou hoje o Conselho para a Gestão de Desastres (NDRRMC), que na véspera ordenou o realojamento de pessoas em zonas vulneráveis a inundações e avalanches.

O gabinete do Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., também anunciou a suspensão das aulas e do funcionamento dos departamentos governamentais, exceto os responsáveis por tarefas de emergência, durante o dia de hoje em mais de 30 províncias, incluindo Manila.

Além disso, mais de uma dezena de voos com rotas nacionais foram cancelados devido ao risco que o Ragasa representa, enquanto a navegação foi proibida nas zonas de maior risco.

As Filipinas sofrem cerca de vinte tufões e tempestades tropicais por ano, especialmente na estação das chuvas, que geralmente começa em junho e termina em novembro ou dezembro.

No ano passado, o país asiático sofreu uma avalanche invulgar de seis tempestades tropicais consecutivas em menos de um mês, que causaram pelo menos 164 mortos.

Esta série de ciclones afetou cerca de dez milhões de pessoas, segundo as autoridades do país asiático, e obrigou à evacuação de mais de 650.000 residentes de zonas de risco.