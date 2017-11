Filme sobre cantora Elis Regina abre II Ciclo de Cinema Brasileiro em Macau

Lusa10 Nov, 2017, 14:32 | Mundo

O ciclo é composto por cinco filmes, a exibir na Fundação Rui Cunha até dia 21.

"Elis" (2016) marca a estreia na realização de Hugo Prata e aborda a carreira e vida pessoal da cantora brasileira Elis Regina, que morreu em 1982, aos 36 anos.

"É um filme que conta como ela cresceu como cantora. (...) Ela é que introduziu a MPB [Música Popular Brasileira], e depois teve o problema da droga que acabou com a vida dela", disse à agência Lusa Jane Martins, presidente da Casa do Brasil em Macau.

"O filme saiu do cinema há pouco tempo [no Brasil] e quem já gosta de MPB vai gostar muito", acrescentou. A obra chegou às salas portuguesas de cinema no dia 28 de setembro.

"Elis" venceu em oito categorias no Grande Prémio do Cinema Brasileiro de 2017: melhor atriz (Andréia Horta), montagem, fotografia, banda sonora original, maquilhagem, som, direção de arte e figurino.

O ciclo de cinema vai também apresentar "O Outro Lado do Paraíso" (2014), de André Ristum, uma história que tem como pano de fundo os sonhos de um pré-adolescente "Nando" (Davi Galdeano) e a chegada dos militares ao poder em 1964.

"Nise, O Coração da Loucura", de Roberto Berliner, é outro dos filmes do cartaz, que ganhou "melhor filme" e "melhor atriz" (Glória Pires), no 28.º Festival de Tóquio, em 2015, além de outros prémios internacionais na América Latina, destacou Jane Martins.

É a história da médica psiquiatra Nise da Silveira que questiona a violência no tratamento de pacientes diagnosticados com esquizofrenia, num hospital psiquiátrico no subúrbio carioca de Engenho de Dentro.

O II Ciclo de Cinema Brasileiro em Macau inclui também "Que Horas Ela Volta?" (2015), de Anna Muylaert, que Jane Martins define como "um filme para a família", sobre "a relação entre mãe e filha", que "tem uma mensagem bonita, de que quanto mais perto você puder ficar dos filhos melhor".

"Que Horas Ela Volta?", que se estreou em Portugal no final de 2015, foi o candidato brasileiro a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, no ano seguinte, teve o Prémio do Público no Festival de Berlim, o Prémio Especial do Júri no Festival de Sundance, deu à protagonista, a atriz Regina Casé vários prémios de interpretação, e contribuiu para a revisão das condições de trabalho dos trabalhadores domésticos, no Brasil, na altura da estreia.

A obra trata as relações, algumas vezes perversas, entre patrões e empregados, expondo o tratamento discriminatório de que são alvo, em termos de direitos.

"Que horas ela volta?" conta a história de uma mulher, Val, que deixou a sua família para ir trabalhar como empregada doméstica para uma casa rica de São Paulo, perdendo o contacto diário com a sua própria família e a sua própria filha.

A obra põe em evidência as diferenças de tratamento das classes sociais, o comportamento servil a que a empregada se sujeita e o vazio relacional dos patrões com o filho, que Val acaba por ocupar, com o seu trabalho diário (o título inglês do filme é "The second mother"/"A segunda mãe").

Em 2015, a estreia do filme de Anna Muylaert contribuiu para o debate da revisão da Constituição brasileira, que só então reconheceu a igualdade de direitos dos empregados domésticos com os dos restantes trabalhadores.

O ciclo de Cinema Brasileiro em Macau tem ainda uma sessão infantil, com "Uma Professora Muito Maluquinha" (2011), de André Alves Pinto e César Rodrigues. "É um filme divertido, sobre educação, baseado numa história dos anos 1940, em que uma professora inova na forma de ensino", explicou a presidente da Casa do Brasil.

"É uma boa seleção. Quisemos trazer histórias diferentes para que as pessoas não sentissem que era tudo igual. Foram filmes que estiveram em cartaz muito tempo e foram muito elogiados", disse.

O objetivo da associação Casa do Brasil em Macau é tornar o ciclo de cinema brasileiro um evento anual. "Queremos ver se conseguimos fazer todos os anos. É um evento bem-vindo e as pessoas gostam, principalmente por ser em português. E todos os filmes estão legendados em inglês, para quem não fala português", afirmou.