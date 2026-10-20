Filme sobre confinamento de Wuhan estreia na China quase seis anos após rodagem

Intitulada "Heróis de Branco" ("Baiyi Nixingzhe", literalmente "os que avançam na direção contrária vestidos de branco", numa referência aos profissionais de saúde que combateram a pandemia), a longa-metragem é protagonizada pelo ator de Hong Kong Andy Lau e pela atriz chinesa Yang Zishan.

A realização está a cargo do cineasta Herman Yau, também de Hong Kong, segundo informações divulgadas pela imprensa local.

O filme recria os 76 dias de confinamento de Wuhan, entre janeiro e abril de 2020, através das experiências de profissionais de saúde, pacientes e residentes que enfrentaram as consequências do aparecimento do novo coronavírus.

O `trailer`, divulgado juntamente com o anúncio da estreia, sob o título "76 Dias e Noites", mostra hospitais sobrelotados, restrições à circulação, escassez de abastecimentos e famílias separadas pelas medidas de isolamento.

A história acompanha, entre outras personagens, um casal interpretado por Lau e Yang, que se desloca a Wuhan para colaborar com os profissionais de saúde durante a emergência sanitária.

A rodagem terminou em dezembro de 2020, poucos meses depois do levantamento do confinamento, mas o filme só chegará às salas de cinema quase seis anos mais tarde, sem que tenham sido divulgadas as razões para o atraso.

O anúncio da estreia provocou reações divergentes nas redes sociais chinesas, onde alguns internautas manifestaram relutância em reviver as dificuldades daquele período, segundo o jornal de Hong Kong The Standard.

"Não consigo vê-lo", escreveu um dos utilizadores citados pelo jornal, enquanto outros questionaram a decisão de estrear agora uma produção sobre uma experiência que continua a despertar memórias dolorosas.

Em contrapartida, outros comentários recolhidos pelos meios de comunicação social chineses destacaram o tempo decorrido desde 2020 e a importância de recordar as pessoas que enfrentaram a emergência sanitária.

A estreia junta-se a outras produções audiovisuais chinesas que abordaram a pandemia sob diferentes perspetivas, incluindo "An Unfinished Film", do realizador Lou Ye, que conquistou em 2024 os prémios de melhor filme e melhor realização nos Golden Horse, em Taiwan.

A longa-metragem acompanha uma equipa de filmagens surpreendida pelo confinamento nas proximidades de Wuhan.

A produção foi distinguida numa cerimónia em que a indústria cinematográfica chinesa está oficialmente impedida de participar desde 2019, embora realizadores do país continuem a apresentar as suas obras.

Wuhan permaneceu confinada durante 76 dias, no início de 2020, numa das primeiras e mais rigorosas medidas de isolamento adotadas durante a pandemia.

O confinamento antecedeu a implementação de uma política de "covid zero", assente em restrições à circulação, controlos fronteiriços e testes em massa, que a China manteve até ao final de 2022.