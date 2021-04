Fim da era Castro. Díaz-Canel eleito líder do Partido Comunista Cubano

, depois de realizada a primeira reunião plenária desse órgão”, noticiou o jornal Granma , o órgão oficial do Partido Comunista de Cuba.Raúl Castro, irmão de Fidel Castro, anunciou na sexta-feira, no primeiro dia do oitavo congresso do partido, que iria renunciar ao cargo de dirigente do Partido Comunista Cubano, o único autorizado na ilha.

A transição para Díaz-Canel significa que a ilha será governada por alguém que não apresenta o apelido Castro pela primeira vez desde a revolução cubana de 1959, que derrubou a ditadura de Fulgencio Batista.

Fidel Castro, que se apresentou como primeiro-ministro de Cuba entre 1959 e 1976 e depois como Presidente até 2008, foi o primeiro secretário do Partido Comunista Cubano, de 1961 até 2011. Raúl Castro assumiu depois o cargo até agora, substituindo o seu irmão mais velho.

O que esperar de Díaz-Canel?

Con el General de Ejercito Raul Castro Ruz seran consultadas las decisiones estrategicas del futuro de la nacion, reafirma el Primer Secretario del CCPCC y presidente de la Republica de #Cuba, Miguel Diaz Canel Bermudez en la clausura del #8voCongresoPCC #CongresodelaContinuidad pic.twitter.com/XXcOef5BKZ — Partido Com. de Cuba (@PartidoPCC) April 19, 2021

Apesar da passagem de testemunho, não são esperadas grandes alterações políticas ou económicas em Cuba. Díaz-Canel nasceu após a revolução cubana, mas é visto como um dos seus maiores defensores e um grande aliado dos irmãos Castro e fiel ao seu modelo económico. Para além disso, Castro irá continuar a ter um poder de influência no destino de Cuba.Díaz-Canel, de 60 anos, foi eleito Presidente de Cuba em 2018 e desde então só permitiu uma expansão muito limitada do setor privado, de acordo com os desejos de seu antecessor. Sob a sua liderança, Cuba também manteve relações próximas com a Coreia do Norte, China, Rússia, Bolívia e Venezuela.Sobre a relação com os EUA, Cuba espera com a Administração de Joe Biden poder regressar à era Obama, depois de ter sido isolada pela presidência de Donald Trump. Apesar de Biden ainda não se ter pronunciado sobre a relação com a ilha das Caraíbas, no seu último discurso enquanto dirigente do Partido Comunista Cubano, Raúl Castro apelou ao diálogo entre os dois países.”, disse o ex-Presidente cubano.Díaz-Canel enfrenta, no entanto, um país mergulhado naquela que é considerada a pior crise económica dos últimos 30 anos. A pandemia da Covid-19 impôs um forte travão no turismo, a principal fonte de rendimento da ilha.