Fim da guerra na Ucrânia volta a ser negociado em Istambul

A Rússia tem exigido que a Ucrânia renuncie definitivamente à adesão à NATO e às cinco regiões que Moscovo alega ter anexado.



Depois de ter anexado a Crimeia em 2014, Moscovo declarou em setembro de 2022 a integração das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia na Federação Russa.





Zelensky definiu no domingo como prioridades a obtenção de um cessar-fogo completo e incondicional, e o regresso dos prisioneiros e das crianças que Kiev acusa Moscovo de ter raptado.







Na primeira ronda de conversações, as duas partes não foram além de um acordo sobre a troca de mil prisioneiros de guerra de cada lado.









A Rússia recusou enviar previamente o memorando com as condições para um cessar-fogo, que prometeu partilhar na reunião em Istambul, o que levou a Ucrânia a confirmar a participação nas conversações apenas no domingo.Apesar das conversações de paz, não há tréguas na guerra em curso desde fevereiro de 2022: no domingo, Kiev acusou Moscovo de matar soldados ucranianos em exercícios de treino e os russos denunciaram a destruição de aviões e pontes.