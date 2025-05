Fim de mandato turbulento. Musk sai da Administração Trump pela porta pequena

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025

DOGE é para continuar

Mandato turbulento

"Francamente, fiquei dececionado ao ver o enorme projeto de lei de despesas, que aumenta o défice orçamental (…) e prejudica o trabalho que a equipa do DOGE está a fazer", afirmou Musk.

Musk entrou em confronto com três dos mais antigos membros do gabinete de Trump - o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário dos Transportes Sean Duffy e o secretário do Tesouro Scott Bessent. Chamou ao conselheiro comercial de Trump, Peter Navarro, um “idiota” e “mais burro do que um saco de tijolos”. Navarro rejeitou os insultos, dizendo: “Já me chamaram pior”.

A Tesla reportou uma queda de 71 por cento no lucro líquido no primeiro trimestre do ano.

Durante uma teleconferência da Tesla a 22 de abril, afirmou que ira reduzir significativamente seu trabalho no governo para se concentrar nas empresas que detém, especialmente a aeroespacial SpaceX, que realizou, na terça-feira, o nono voo de teste de um foguetão com o objetivo de levar a humanidade a Marte.







c/ agências

", disse Musk na noite de quarta-feira (esta madrugada em Lisboa) numa breve mensagem na rede social X.Musk acrescentou que a missão do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), uma iniciativa focada na redução de burocracia e gastos federais, "vai fortalecer-se com o tempo, à medida que se tornar um modo de vida em todo o Governo".Tanto Musk como a administração afirmaram que os esforços do DOGE para reestruturar e reduzir o governo federal vão continuar.A saída de um homem que uma vez se nomeou o “primeiro amigo” de Trump foi rápida e sem cerimónias. Musk não teve uma conversa formal com o presidente norte-americano antes de anunciar que ia deixar a administração, de acordo com uma fonte com conhecimento do assunto, que acrescentou que a sua saída foi decidida “a nível de pessoal”.O mandato de 130 dias de Musk como funcionário especial do governo na administração Trump foi definido para expirar por volta de 30 de maio. A Administração disse que os esforços do Departamento de Eficiência Governamental para reestruturar e reduzir o governo federal continuarão.Vários secretários do Governo já estão a discutir com a Casa Branca como proceder sem alienar ainda mais os republicanos do Congresso. Mas, mesmo que os chefes de departamento mantenham algumas infraestruturas do DOGE, é provável que se movam no sentido de reafirmar o controlo sobre os orçamentos e o pessoal, disseram fontes à Reuters., que liderou o Departamento de Eficiência Governamental durante 130 dias, supervisionou cortes radicais de pessoal como funcionário especial do governo, tendo encerrado várias agências governamentais,"Acho que um projeto de lei pode ser grande ou bonito, mas não sei se pode ser as duas coisas. Essa é a minha opinião pessoal", reforçou.“A situação da burocracia federal é muito pior do que eu imaginava”, disse Musk ao jornalna terça-feira. “Pensava que havia problemas, mas é certamente uma batalha difícil tentar melhorar as coisas em Washington, para dizer o mínimo”.O magnata frisou ainda na entrevista ao jornal que oO empresário também expressou recentemente frustração aos funcionários da Casa Branca sobre um acordo entre Abu Dhabi e OpenAI, o rival liderado por Sam Altman da própria empresa de IA de Musk, avançou oO dono da Tesla e da Space X já havia tentado inviabilizar o acordo, a menos que sua empresa fosse incluída nele, segundo o Wall Street Journal.A recente “desilusão” do bilionário com a política também foi influenciada pelo fracasso de seu candidato judicial em Wisconsin, apesar de Musk ter despendido 25 milhões de dólares na corrida, acrescentou oAs atividades políticas do magnata suscitaram protestos e alguns investidores apelaram a que Musk deixasse o seu trabalho como conselheiro de Trump e gerisse a Tesla mais de perto.“Acho que já fiz o suficiente”, disse o empresário norte-americano num fórum económico no Catar.Após a inauguração de Trump, o bilionário rapidamente emergiu como uma força poderosa na órbita do presidente norte-americano: sempre visível, sem desculpas e sem restrições pelas normas tradicionais. Na Conferência de Ação Política dos Conservadores, em fevereiro, exibiu uma motosserra vermelha metálica para aplausos dos presentes. “Esta é a serra elétrica da burocracia”, declarou.Musk não escondeu sua animosidade para com a força de trabalho federal e previu que revogar “o privilégio da era Covid” do teletrabalho desencadearia “uma onda de rescisões voluntárias e bem-vindas”.Mas alguns membros do gabinete que inicialmente abraçaram a energia externa de Musk ficaram cautelosos com suas táticas, avançaram várias fontes à Reuters.Com o tempo, ficaram mais confiantes em recuar contra cortes de empregos, encorajados pelo lembrete de Trump no início de março de que as decisões de pessoal cabiam aos secretários de departamento, não a Musk.