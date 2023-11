Fim do apoio ocidental pode dar à Rússia oportunidade para vencer guerra - Análise

O Institute for the Study of War (ISW), um centro de análise com sede nos Estados Unidos, explicou que a atual "guerra posicional" na Ucrânia "não se baseia numa paridade permanente na capacidade militar entre a Rússia e a Ucrânia, que continuará indefinidamente, independentemente do apoio ocidental a Kiev".

"Resulta, pelo contrário, de limitações autoimpostas às tecnologias que o Ocidente tem estado disposto a fornecer à Ucrânia e de restrições à base industrial de defesa russa resultantes, em grande parte, da relutância do Presidente russo, Vladimir Putin, até agora, em comprometer totalmente a Rússia nesta guerra", explicou este instituto na sua análise enviada em comunicado.

O equilíbrio atual é, desta forma, "altamente instável e poderia facilmente ser inclinado em qualquer direção por decisões tomadas no Ocidente".

De acordo com o ISW, o fim do apoio ocidental à Ucrânia privaria as forças de Kiev de sistemas de defesa área, antitanques ou de artilharia que daria à Rússia "a abertura de oportunidades para os russos renovarem ofensivas mecanizadas em grande escala com boas perspetivas de sucesso".

"As linhas de frente muito provavelmente deixariam de ser estáticas à medida que os russos restaurassem a manobra no campo de batalha. É difícil ver como a Ucrânia poderia compensar as perdas destas capacidades num curto período de tempo, se é que o conseguiria, dado o estado da sua base industrial de defesa e da sua economia", alertou.

Neste cenário, os russos começariam "mais uma vez a expulsar as forças ucranianas, conquistando áreas maiores da Ucrânia, devastando as cidades da Ucrânia a partir do ar e possivelmente colapsando totalmente a capacidade da Ucrânia de lutar", permitindo a vitória militar a Moscovo.

Por outro lado, uma expansão da ajuda ocidental à Ucrânia, pode "permitir às forças ucranianas restaurarem a manobra no campo de batalha nos seus próprios termos".

"Existem armas nos arsenais ocidentais para destruir os sistemas de guerra eletrónica russos", frisou este instituto, apontando que os Estados Unidos têm em curso um programa "para modificar mísseis concebidos para atacar radares de defesa aérea para atacar sistemas de interferência de GPS e sistemas EW semelhantes".

"A destruição dos sistemas EW russos aumentaria a capacidade das forças ucranianas de atacar com precisão alvos perto da frente, interrompendo os avanços russos e criando condições para as operações ofensivas ucranianas", exemplificou este instituto, na sua análise.

O ISW sublinhou que "o aumento do poder aéreo da Ucrânia provavelmente teria o impacto mais significativo no campo de batalha", destacando ainda a necessidade do Ocidente aumentar "dramaticamente a quantidade de blindados que fornece à Ucrânia".

"Avanços rápidos exigem blindagem, e a letalidade do campo de batalha moderno exige blindagem suficiente para poder suportar perdas significativas e ainda assim cumprir missões operacionalmente significativas", apontou.

A análise deste instituto salientou também que o Ocidente "foi demasiado parcimonioso no fornecimento de equipamento de engenharia, especialmente equipamento de remoção de minas".

"Na verdade, o Ocidente carece de grandes quantidades de tais sistemas (...) mas pode dar-se ao luxo de correr mais riscos ao esgotar temporariamente os seus próprios `stocks`, pois é difícil prever uma grande guerra em que os Estados Unidos ou a OTAN poderia envolver-se no curto prazo", atirou.

O centro de análise destacou também que os decisores políticos nos EUA devem perceber que "acabar ou reduzir significativamente o apoio militar americano à Ucrânia permitirá à Rússia vencer esta guerra no campo de batalha".

"Isso seria uma catástrofe não só para a Ucrânia, mas também para a NATO e para os Estados Unidos", vincou ainda.