Vai acabar o histórico programa televisivo "The Late Show". Depois de 33 anos consecutivos no ar, a estação CBS decidiu terminar com as emissões no próximo ano.

O fim do programa acontece numa altura em que a dona da CBS está a tentar uma fusão com a empresa Sky Dance, um negócio que depende da aprovação do presidente dos Estados Unidos.



A empresa garantiu que a decisão foi puramente financeira, mas há suspeitas de interferência política. Stephen Colbert, rosto do "The Late Show" há mais de uma década, tem sido uma das vozes públicas mais críticas da Administração Trump, e foi ele que anunciou o fim do programa.