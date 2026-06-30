Fim do prazo do processo de regularização histórico de imigrantes em Espanha: "Dói-me que o meu filho fique de fora"





A RTVE Notícias apresenta testemunhos de famílias e pessoas que depositam todas as suas esperanças no futuro neste processo.

Esta terça-feira marca o prazo final para a apresentação de candidaturas ao processo especial de regularização para migrantes, uma campanha que teve início a 15 de abril e que superou largamente as expectativas do Governo.

O objetivo era trazer à luz o trabalho não declarado e conceder direitos laborais e de residência a cidadãos estrangeiros em situação administrativa irregular.

Quando a medida foi anunciada, o Governo estimou que iria beneficiar meio milhão de pessoas. Os pedidos ultrapassaram largamente todas as previsões: já foram registados quase 1,2 milhões de pedidos através da plataforma Mercurio — o sistema informático do Ministério da Política Territorial onde os pedidos são centralizados —, de acordo com um relatório apresentado à Comissão Delegada para os Assuntos Económicos. Quando a medida foi anunciada, o Governo estimou que iria beneficiar meio milhão de pessoas. Os pedidos ultrapassaram largamente todas as previsões:





Este número foi confirmado na segunda-feira pelo Sindicato Unificado da Polícia (SUP), que também alertou que o maior desafio deste processo está apenas a começar, sublinhando que as estimativas feitas pelos profissionais da polícia eram muito mais precisas do que as previsões iniciais do Governo.



Uma vez que o prazo de candidatura termina às 23h59 desta terça-feira, as autoridades enfrentam agora o seu maior desafio: dispõem de um prazo legal de três meses para processar cada candidatura, uma a uma. Isto marca o início de um período de 90 dias e 90 noites de ansiedade e incerteza para aqueles que anseiam por regularizar a sua situação.





Nem todos os candidatos tiveram as mesmas oportunidades de apresentar todos os requisitos necessários para este processo de forma atempada e adequada. A sobrelotação nos serviços sociais e nas ONG, ou os problemas burocráticos em alguns países de origem, podem deixar muitas pessoas de fora — as mais vulneráveis, aquelas que podem ser empurradas de volta para as margens da sociedade.



Quem apresentou os pedidos fê-lo numa corrida contra o tempo, sujeito a um prazo rigoroso: têm de apresentar provas documentais de que entraram em Espanha antes de 1 de janeiro de 2026 e de que passaram pelo menos cinco meses consecutivos no país. Para o efeito, basta estar inscrito no registo municipal ou simplesmente ter um endereço fixo. Este requisito deixou os grupos mais vulneráveis numa situação de impasse, como aqueles que vivem na rua ou aqueles que enfrentam a recusa dos senhorios em inscrevê-los no registo municipal. Isto levou a um colapso dos serviços nos centros de assistência social e nas ONG, que ficaram completamente sobrecarregados com a afluência de pessoas que precisavam de tratar dos seus relatórios obrigatórios de vulnerabilidade.





Outro obstáculo, mais complexo e demorado, tem sido a obtenção de um certificado de registo criminal junto dos consulados dos seus países de origem — um processo dificultado pela falta de agendamentos e pela lentidão da burocracia no estrangeiro, o que deixou milhares de pessoas numa situação de incerteza. "Partiu-me o coração ver o meu filho excluído"

Nini, de 36 anos, e Juan, de 39, recebem a RTVE na sua casa. No quinto andar de um bloco de apartamentos em Aluche, em Madrid, os cinco membros da família estão sentados, amontoados à volta da mesa, numa pequena cozinha que dá para uma sala de estar dominada por um sofá laranja. Tudo está meticulosamente arrumado.





Antes de se mudarem para este apartamento, viviam em La Argentina, uma aldeia no departamento de Huila, na Colômbia — uma "zona vermelha" onde a presença de grupos guerrilheiros e a insegurança constante acabaram por obrigá-los a fugir.



"Já se percebia que não íamos conseguir progredir ali; o que o meu marido ganhava a conduzir a sua carrinha mal dava para pôr comida na mesa", recorda Nini. A viagem para Espanha foi um processo doloroso: primeiro, as poupanças para a viagem foram roubadas e as marcações consulares para os passaportes estavam a ser vendidas a preços exorbitantes. Juan conseguiu emigrar primeiro, em abril de 2023, com um visto de turista; seis meses depois, Nini chegou com a filha mais nova, seguida, um ano mais tarde, pela segunda filha e, finalmente, pela mais velha.



O início em Madrid foi um choque entre as expetativas e a realidade. "É como nascer de novo. Vínhamos de uma aldeia para esta cidade; eu nem sequer sabia usar um telemóvel", recorda Nini. Juan chegou de mãos vazias e deparou-se com a dura realidade de não ter rendimentos: o primeiro salário atrasou-se dois meses e passou quinze dias a sobreviver com apenas dez euros, tendo de ir a refeitórios sociais depois do trabalho só para comer. Encontrar alojamento com crianças pequenas foi o obstáculo seguinte. Alugaram um quarto por 450 euros neste apartamento, do qual os outros inquilinos já se tinham mudado devido a uma ordem de despejo. Felizmente, a intervenção de um assistente social conseguiu suspender temporariamente o despejo, enquanto se aguarda a audiência no tribunal.



Família da Colômbia que apresentou um pedido de regularização e que foi entrevistada pela RTVE. María Navarro Sorolla.







Apesar da extrema instabilidade, o Juan não parou de trabalhar nem um único dia desde que chegou ao país, fazendo turnos consecutivos a limpar, a recolher lixo e a cuidar de idosos, das seis e meia da manhã até às 22h00.



"Temos sido mal pagos e privados dos nossos direitos; não podemos reivindicá-los porque não temos documentos", explica. A sua regularização não dependia deste processo extraordinário, mas sim de uma batalha anterior para provar os seus laços laborais, que estava prestes a fracassar quando o seu antigo patrão o despediu sete dias antes da data prevista para a decisão de anulação do processo. A intervenção do seu advogado, através de uma ação judicial, salvou a situação. Juan trabalha atualmente no departamento de manutenção de um hospital em Moncloa, embora ainda esteja à espera de uma resposta definitiva das autoridades de imigração.



O anúncio do regime especial de regularização trouxe um enorme alívio para a educação das crianças. A menina de cinco anos só pensa no futuro e diz que, quando crescer, quer ser professora, tal como a sua professora Marina. O filho de 16 anos precisa da documentação para poder participar nos estágios obrigatórios da sua formação profissional. No entanto, a rigidez das regras causou uma divisão no seio da família: o filho mais velho, de 17 anos, foi excluído do regime de regularização em massa porque chegou a Espanha em fevereiro de 2026, apenas algumas semanas após a data-limite obrigatória de 1 de janeiro. "Parte-me o coração que o meu filho tenha ficado de fora", diz Nini, que está particularmente preocupada com a saúde e a educação do filho. Para contornar a exclusão do filho mais velho, a família vai tentar solicitar a residência por motivos humanitários, recorrendo a um relatório oftalmológico do centro de saúde que confirma que o jovem necessita de uma cirurgia urgente.

Família da Colômbia que apresentou um pedido de regularização e que foi entrevistada pela RTVE. María Navarro Sorolla.



Hamid, uma pessoa em situação de sem-abrigo Hamid tem 38 anos; está a usar uma camisa polo de cor creme com riscas finas escuras e um boné de basebol azul-marinho com um par de óculos de sol escuros presos à pala.



Não se diria que dorme na rua na zona de Méndez Álvaro, em Madrid, há mais de cinco meses, a fugir às operações de desocupação forçada da Polícia Municipal, que muitas vezes o obrigam a desmontar a sua cama improvisada. Nunca se separa da mochila que leva às costas, onde esconde o seu maior tesouro: uma pasta azul com mais de uma centena de folhas de documentação. "São mais de uma centena de folhas", brinca, apontando para a pilha de papel.



Hamid é um marceneiro e restaurador que aprendeu o ofício da carpintaria ainda criança, na sua cidade natal, Tânger. A jornada como migrante começou em 2015, quando partiu de Marrocos para Itália escondido num camião. Essa primeira paragem na Europa transformou-se numa luta constante contra a burocracia, sob a ameaça constante de ordens para abandonar o país no prazo de 10 a 30 dias. Acabou por acumular 30.000 euros em multas simplesmente por não possuir a documentação necessária.



Depois de passar algum tempo em França, na Bélgica e na Alemanha, decidiu fixar-se em Espanha em novembro de 2021. A sua filha nasceu aqui; tem agora três anos e vive em Talavera de la Reina com a sua ex-companheira, de quem está separado. Quando fala dela, Hamid pega no telemóvel para mostrar uma fotografia e, de imediato, exibe com orgulho imagens dos tetos de madeira, dos chalés e das remodelações de design que consegue construir com as próprias mãos.



Quando a notícia do processo especial de regularização chegou às ruas, Hamid sentiu uma alegria imensa. Descreve-a como um verdadeiro "jabar", a palavra árabe para notícia. A partir desse momento, iniciou uma corrida frenética pelos serviços públicos para cumprir todos os requisitos previstos na lei. Conseguiu concluir a avaliação de vulnerabilidade social a tempo e obteve um certificado de registo criminal devidamente traduzido pela embaixada marroquina — um documento que lhe levou mais de um mês a obter. No entanto, o seu principal problema tem sido a falta de um registo municipal e, acima de tudo, a necessidade de um endereço fixo para apresentar o seu pedido.

Hamid, um homem de 38 anos que vive nas ruas, conta à RTVE a sua jornada para solicitar a regularização. María Navarro Sorolla.



O caso de Hamid ilustra o paradoxo da exclusão com que se deparam as pessoas sem-abrigo neste processo. Como não tem documentos, Hamid só consegue encontrar trabalhos ocasionais e precários a montar mobiliário ou a realizar obras de renovação no mercado negro; como é pago por baixo da mesa, ninguém lhe aluga um quarto, e ele divide o pouco que ganha estritamente entre sustentar a filha e a sua própria alimentação. Na tentativa de obter esse registo através dos serviços sociais, Hamid relata ter enfrentado obstáculos burocráticos, dificuldades extremas em marcar uma consulta porque "ninguém atende o telefone" e até mesmo casos de escárnio e falta de empatia em algumas das organizações a que recorreu em busca de ajuda. Sente-se completamente oprimido por um sistema que exige um endereço legal para que deixe de ser invisível, mas que não lhe oferece alternativas de habitação para o ajudar a obter um.





Apesar de se encontrar neste beco sem saída e de não possuir o registo necessário, Hamid decidiu arriscar e apresentar a sua candidatura no último minuto do prazo, para ver se a sorte está do seu lado. Validação de certificados de uma ilha que sofreu uma falha energética Yaimara, uma profissional cubana de 43 anos, e o marido, um economista de 50 anos, decidiram deixar Cuba com o seu filho pequeno, no meio da pandemia da COVID-19, devido à crise económica insustentável que assola a ilha. Desde o início, descartaram a complicada rota para os Estados Unidos e optaram por uma viagem não convencional pela Europa, que começou no Montenegro, um país que não exigia visto. De lá, viajaram para a Sérvia para solicitar um visto Schengen, alegando que se deslocavam para França como turistas e, após uma breve estadia em França, a família conseguiu finalmente entrar em Espanha em março de 2023, na esperança de começar uma nova vida.



O seu início em solo espanhol foi difícil, uma vez que chegaram sem contratos nem documentos, tendo "colocado as suas vidas em apenas duas malas" e contando, temporariamente, com a hospitalidade de um amigo. Embarcaram imediatamente num complexo processo de asilo político, enfrentando o colapso do sistema ao tentarem marcar consultas, o que acabou por lhes permitir obter o "cartão vermelho" que os autoriza a residir e a trabalhar legalmente, embora os proíba de sair do país. Ao mesmo tempo, e seguindo aconselhamento jurídico, conseguiram avançar com sucesso num processo de regularização extraordinário, superando uma verdadeira odisseia burocrática e corrupta em Cuba para obter e validar os seus documentos essenciais.



Em março de 2024, após obterem as suas autorizações de trabalho, a família deu uma viragem radical ao mudar-se para uma zona rural para abrir o seu próprio negócio, gerindo o bar em Zapardiel, uma pequena aldeia na província de Ávila.





Esta decisão foi fundamental para conciliar o trabalho com a educação do filho, uma vez que lhes proporcionou alojamento integrado — algo crucial, dado que não tinham qualquer rede de apoio familiar no país.





Embora a vida nesta aldeia — que mal chega aos 30 habitantes no inverno — implique um trabalho extremamente árduo, após dois anos a adaptar-se à vida local, Yaimara sente-se feliz, estabelecida e profundamente grata pela tranquilidade e estabilidade que conseguiu garantir para o futuro do seu filho. "Espero que aceitem o nosso pedido com a documentação que apresentámos, porque não tivemos tempo de legalizar devidamente os documentos", diz, com um suspiro.





Este procedimento teve de ser flexibilizado para evitar uma exclusão em massa. A lei permite que os pedidos sejam registados sem este documento essencial, desde que seja apresentada prova de que já foi formalmente solicitado. Esta disposição concede um período de carência de três meses para que o certificado seja apresentado pelo requerente ou obtido pelo Governo espanhol através de canais diplomáticos. Jason, a inconsistência que se interpõe no caminho do futuro Jason e o companheiro personificam a realidade do êxodo venezuelano, que, mesmo antes de chegar a Espanha, já apresentava as marcas de deslocamentos anteriores. Primeiro tentaram a sorte na Colômbia e depois no Equador durante seis meses, mas as restrições da pandemia sufocaram os negócios e destruíram os empregos que tinham conseguido garantir. A partida definitiva para a Europa teve de ser clandestina. "Parti em segredo", confessa , assombrado pelo medo do seu companheiro de reviver a instabilidade e o desamparo das suas paragens anteriores na sua jornada migratória. Iniciaram o processo de pedido de regularização extraordinária em maio, praticamente assim que o procedimento teve início, mas o seu alívio inicial transformou-se em cepticismo perante os obstáculos burocráticos e as mudanças na política da UE.



Também no caso dele, a inscrição no registo da autarquia local tornou-se imediatamente o seu maior pesadelo administrativo. "Foi o meu maior obstáculo; posso dizer honestamente que, mesmo agora, ainda preciso de estar inscrito no registo", afirma Jason. Sem essa inscrição local, também não têm acesso aos cuidados de saúde. "No centro de saúde, pedem-nos um comprovativo de inscrição", diz. Além disso, o mais importante para eles é conseguir encontrar um emprego digno. As empresas desistem quando percebem que ele não tem documentação válida. "Não cobrem os custos do seguro de alguém que não esteja inscrito na Segurança Social; para o empregador, é um risco e um encargo financeiro que consideram custar o dobro do que custa para uma pessoa com estatuto legal", explica.



Jason admite que se sentia muito mais seguro ao abrigo do regime de proteção internacional que tinha solicitado anteriormente, uma vez que considerava o asilo um quadro jurídico mais estável em comparação com a instabilidade deste decreto extraordinário. As análises da situação sugerem que a União Europeia determinou que a Espanha deve restringir a concessão de proteção internacional aos cidadãos venezuelanos devido ao atual contexto político, uma decisão que obrigou milhares deles a recorrer a estes mecanismos acelerados para evitar a exclusão total. Existe um receio constante de que as regras do jogo voltem a mudar repentinamente, resumido num aviso. "Nunca se sabe o que vão dizer amanhã; olha, não vamos regularizar mais nenhum caso, e aqueles cujos pedidos ainda estão a ser processados vão simplesmente ficar no limbo". Apesar da sua desconfiança quanto à estabilidade da regulamentação, o casal agarra-se à esperança de que, finalmente, consigam garantir um emprego formal e deixar para trás a situação irregular que está a bloquear o seu futuro.



A regularização tem origem numa Iniciativa Legislativa Popular (ILP) lançada em 2024, que conseguiu reunir mais de 700.000 assinaturas de cidadãos e que, desde o seu início, gerou um consenso intersetorial sem precedentes entre organizações humanitárias, sindicatos, a comunidade empresarial e a própria Igreja Católica, através da Cáritas.



O consenso político, no entanto, perdeu-se durante a aprovação do decreto regulamentar, que foi elaborado na sequência de um acordo entre os parceiros da coligação e o Podemos.



