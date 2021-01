Fim dos voos entre Portugal e Brasil levanta dúvidas sobre eficácia da medida

Foto: Lusa

A partir da meia-noite vão ficar proibidos os voos entre Portugal e o Brasil. É uma resposta à subida do número de infeções e às novas variantes do coronavírus. A decisão do governo português ainda mereceu comentários por parte do executivo brasileiro, mas o correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro, Pedro Sá Guerra, revela que há quem tenha dúvidas em relação à eficácia desta suspensão das ligações aéreas.