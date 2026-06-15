"Fim imediato à guerra". EUA e Irão chegam a acordo e Estreito de Ormuz reabre

"Fim imediato à guerra". EUA e Irão chegam a acordo e Estreito de Ormuz reabre

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Gharibabadi, declarou este domingo que o acordo com os Estados Unidos trouxe "um fim imediato à guerra". O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também confirmou o acordo e anunciou a reabertura do Estreito de Ormuz.

RTP /
Reuters

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O acordo prevê um cessar-fogo no conflito no Médio Oriente incluindo o Líbano e deverá ser assinado na Suíça no dia 19.

Donald Trump anunciou também o levantamento "imediato" do bloqueio naval norte-americano.

"O acordo com a República Islâmica do Irão está agora finalizado", escreveu o Presidente norte-americano na sua rede social Truth, poucos minutos após o anúncio do mediador paquistanês esta madrugada de segunda-feira.

"Autorizo totalmente a reabertura do Estreito de Ormuz sem taxas de trânsito e, simultaneamente, o levantamento imediato do bloqueio naval dos EUA. Navios do mundo, liguem os vossos motores. Deixem o petróleo fluir!", escreveu Trump. 
O Irão confirmou também o acordo. "Em primeiro lugar, o fim imediato e definitivo da guerra e das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano", afirmou o diplomata iraniano, especialista em Direito, na televisão estatal.

O responsável declarou vitória na guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos e avisa que o acordo avança sem que haja qualquer confiança no inimigo.

"O inimigo, que atacou para concretizar os seus objetivos maliciosos, viu todos os seus propósitos frustrados, e a República Islâmica do Irão alcançou grandes vitórias nesta guerra", declarou. 

O Conselho de Segurança Nacional do Irão assegura o apoio da principal autoridade de segurança do país à 'via do diálogo'.

Em cima da mesa está agora a estratégia a seguir, com a certeza de que qualquer decisão final terá o aval do governo e da Guarda Revolucionária Islâmica.
Brent cai 4,6% para 83 dólares após anúncio de acordo 
O preço do barril de petróleo Brent para entrega em agosto caiu esta segunda-feira 4,67%, para 83 dólares, na sequência do acordo de paz anunciado entre Estados Unidos e Irão, e da prevista reabertura do Estreito de Ormuz.

Às 06h00 de hoje (05h00 TMG), o Brent, o petróleo de referência da Europa, registava uma queda de 4,67% no mercado de futuros de Londres, para 83,27 dólares por barril, o nível mais baixo desde o início de março, dias após o início do conflito no Médio Oriente.
União Europeia louva acordo
A União Europeia saudou hoje o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irão,realçando que deverá permitir a reabertura do estreito de Ormuz e permitir negociações mais amplas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, frisou que deve ser restaurada a liberdade de navegação sem restrições.

Numa mensagem divulgada através das redes sociais, Ursula von der Leyen acrescentou que a liberdade de navegação é essencial para a estabilidade regional e para a economia global e que se podem "abrir as portas" a negociações mais amplas sobre a paz e a segurança no Médio Oriente.
Costa saúda acordo para acabar com a guerra no Médio Oriente
Também o presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudou o acordo acrescentando que os europeus estão prontos para contribuir para uma "paz duradoura".

"Saúdo o fim desta guerra dispendiosa e o restabelecimento total da liberdade de navegação no estreito de Ormuz", declarou António Costa, numa publicação na rede social X, poucas horas após o anúncio de um acordo para pôr fim à guerra no Médio Oriente.
Guterres considera que é uma "etapa crucial" para a paz na região
O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou o acordo alcançado no domingo entre os Estados Unidos e o Irão.

Trata-se, disse António Guterres, de uma "etapa crucial" rumo à paz no Médio Oriente.

"Trata-se de uma etapa crucial para uma solução pacífica do conflito", enfatizou o secretário-geral em comunicado, agradecendo a vários países pelo seu papel de mediadores, incluindo o Paquistão.

António Guterres diz no comunicado esperar que as partes aproveitem este novo impulso e "redobrem os seus esforços" para uma resolução definitiva do conflito. E reafirma que as Nações Unidas estão prontas para apoiar as partes na prossecução de uma "paz duradoura e abrangente".
Governo português saúda acordo entre Teerão e EUA

O Governo português espera que possa ser o ponto de partida para uma paz duradoura para a região e o mundo.

 

Na mensagem publicada na rede social Facebook, o Ministério dos Negócios Estrangeiros "agradece a incansável mediação do Paquistão e os importantes contributos do Qatar, da Arábia Saudita e da Turquia".

Já a França e Reino Unido estão prontos para ajudar a desminar o Estreito de Ormuz, a mais importante rota de navegação marítima do Médio Oriente.








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