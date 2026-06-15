"Fim imediato à guerra". EUA e Irão chegam a acordo e Estreito de Ormuz reabre

O acordo prevê um cessar-fogo no conflito no Médio Oriente incluindo o Líbano e deverá ser assinado na Suíça no dia 19.

Donald Trump anunciou também o levantamento "imediato" do bloqueio naval norte-americano.

"O acordo com a República Islâmica do Irão está agora finalizado", escreveu o Presidente norte-americano na sua rede social Truth, poucos minutos após o anúncio do mediador paquistanês esta madrugada de segunda-feira.

"Autorizo totalmente a reabertura do Estreito de Ormuz sem taxas de trânsito e, simultaneamente, o levantamento imediato do bloqueio naval dos EUA. Navios do mundo, liguem os vossos motores. Deixem o petróleo fluir!", escreveu Trump.



O Irão confirmou também o acordo. "Em primeiro lugar, o fim imediato e definitivo da guerra e das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano", afirmou o diplomata iraniano, especialista em Direito, na televisão estatal.





O responsável declarou vitória na guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos e avisa que o acordo avança sem que haja qualquer confiança no inimigo.



"O inimigo, que atacou para concretizar os seus objetivos maliciosos, viu todos os seus propósitos frustrados, e a República Islâmica do Irão alcançou grandes vitórias nesta guerra", declarou.









Em cima da mesa está agora a estratégia a seguir, com a certeza de que qualquer decisão final terá o aval do governo e da Guarda Revolucionária Islâmica. O Conselho de Segurança Nacional do Irão assegura o apoio da principal autoridade de segurança do país à 'via do diálogo'.Em cima da mesa está agora a estratégia a seguir, com a certeza de que qualquer decisão final terá o aval do governo e da Guarda Revolucionária Islâmica.

Brent cai 4,6% para 83 dólares após anúncio de acordo

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em agosto caiu esta segunda-feira 4,67%, para 83 dólares, na sequência do acordo de paz anunciado entre Estados Unidos e Irão, e da prevista reabertura do Estreito de Ormuz.



Às 06h00 de hoje (05h00 TMG), o Brent, o petróleo de referência da Europa, registava uma queda de 4,67% no mercado de futuros de Londres, para 83,27 dólares por barril, o nível mais baixo desde o início de março, dias após o início do conflito no Médio Oriente.



União Europeia louva acordo

A União Europeia saudou hoje o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irão,realçando que deverá permitir a reabertura do estreito de Ormuz e permitir negociações mais amplas.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, frisou que deve ser restaurada a liberdade de navegação sem restrições.



I welcome the agreement reached between the US and Iran, following sustained diplomatic efforts by several partners.



The priority now is its swift and full implementation by all parties.



This agreement should allow for the immediate reopening of the Strait of Hormuz.



Freedom… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2026 Numa mensagem divulgada através das redes sociais, Ursula von der Leyen acrescentou que a liberdade de navegação é essencial para a estabilidade regional e para a economia global e que se podem "abrir as portas" a negociações mais amplas sobre a paz e a segurança no Médio Oriente. A União Europeia saudou hoje o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irão,realçando que deverá permitir a reabertura do estreito de Ormuz e permitir negociações mais amplas.Numa mensagem divulgada através das redes sociais, Ursula von der Leyen acrescentou que a liberdade de navegação é essencial para a estabilidade regional e para a economia global e que se podem "abrir as portas" a negociações mais amplas sobre a paz e a segurança no Médio Oriente.

Costa saúda acordo para acabar com a guerra no Médio Oriente

Também o presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudou o acordo acrescentando que os europeus estão prontos para contribuir para uma "paz duradoura".



I welcome the agreement just announced between Washington and Tehran. I look forward to an end to this costly war and to the full restoration of freedom of navigation in the Strait of Hormuz.



I commend the tireless diplomatic efforts of all those who made this deal possible.… — António Costa (@eucopresident) June 15, 2026 "Saúdo o fim desta guerra dispendiosa e o restabelecimento total da liberdade de navegação no estreito de Ormuz", declarou António Costa, numa publicação na rede social X, poucas horas após o anúncio de um acordo para pôr fim à guerra no Médio Oriente. Também o presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudou o acordo acrescentando que os"Saúdo o fim desta guerra dispendiosa e o restabelecimento total da liberdade de navegação no estreito de Ormuz", declarou António Costa, numa publicação na rede social X, poucas horas após o anúncio de um acordo para pôr fim à guerra no Médio Oriente.

Guterres considera que é uma "etapa crucial" para a paz na região

O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou o acordo alcançado no domingo entre os Estados Unidos e o Irão.



Trata-se, disse António Guterres, de uma "etapa crucial" rumo à paz no Médio Oriente.



"Trata-se de uma etapa crucial para uma solução pacífica do conflito", enfatizou o secretário-geral em comunicado, agradecendo a vários países pelo seu papel de mediadores, incluindo o Paquistão.



António Guterres diz no comunicado esperar que as partes aproveitem este novo impulso e "redobrem os seus esforços" para uma resolução definitiva do conflito. E reafirma que as Nações Unidas estão prontas para apoiar as partes na prossecução de uma "paz duradoura e abrangente".



Governo português saúda acordo entre Teerão e EUA



O Governo português espera que possa ser o ponto de partida para uma paz duradoura para a região e o mundo.



O Governo português espera que possa ser o ponto de partida para uma paz duradoura para a região e o mundo.





Na mensagem publicada na rede social Facebook, o Ministério dos Negócios Estrangeiros "agradece a incansável mediação do Paquistão e os importantes contributos do Qatar, da Arábia Saudita e da Turquia".





França e Reino Unido estão prontos para ajudar a desminar o Estreito de Ormuz, a mais importante rota de navegação marítima do Médio Oriente.



Já aa mais importante rota de navegação marítima do Médio Oriente.



















