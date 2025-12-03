"Finalmente há uma proposta estruturada". Paulo Rangel debate plano de paz em Bruxelas

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, participou esta quarta-feira, em Bruxelas, no debate da NATO sobre o novo plano de paz para a guerra entre Rússia e Ucrânia. O encontro decorreu num contexto de frustração generalizada entre os aliados europeus, depois de as negociações entre os Estados Unidos e a Rússia terem terminado sem avanços e de Vladimir Putin ter reiterado que está preparado para uma guerra com a Europa.



Paulo Rangel garante que Portugal “está totalmente aberto às duas soluções que estão em cima da mesa”, sublinhando que cada uma delas “tem especificidades e impactos sobre os estados nacionais que só podem ser medidos agora”. O ministro destacou também que, até esta quarta-feira, a Comissão Europeia não tinha apresentado uma proposta devidamente definida, mas apenas uma ideia geral.



“Finalmente há uma proposta estruturada”, afirma Paulo Rangel, em relação às medidas apresentadas.



Vários líderes europeus defenderam a necessidade de reforçar a pressão sobre Moscovo, acusando o Kremlin de manter a sua posição habitual e de não apresentar qualquer sinal de concessão para pôr fim ao conflito.



Apesar da avaliação negativa, os ministros aguardam ainda informações detalhadas sobre as conversações entre Washington e Moscovo, que o Kremlin classificou como “construtivas”.