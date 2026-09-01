Pelo menos 12 pessoas foram mortas na terça-feira em Kiev e na região circundante durante novos e maciços ataques aéreos russos noturnos.







"Pessoalmente, sempre achei difícil discutir assuntos sensíveis com representantes de regimes que estão em guerra e a matar civis diariamente", disse Dombrovskis aos jornalistas.

"Não é uma receita para o sucesso"

", declarou o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Valdis Dombrovskis, falando da cimeira de ministros das Finanças, que terminava nessa noite em Asheville, na Carolina do Norte."Era importante para mim dizer isto ao ministro das Finanças russo muito claramente ontem, aqui mesmo", disse o ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil.O dia anterior ficouNormalmente, sentou-se, a convite de Washington, em redor da grande mesa oval onde estavam reunidos dezenas de delegados.Pôde aindae figura-chave no segundo mandato de Donald Trump.Este último tem procurado estreitar laços com Moscovo desde que regressou ao poder, exasperando a UE, que apoia Kiev.Na. A foto foi tirada discretamente, enquanto a imprensa era mantida afastada."O presidente (Trump) e a sua administração não têm medo de falar com as pessoas que importam" com o objetivo de "acabar com o derramamento de sangue interminável" na Ucrânia, disse à AFP Kush Desai, porta-voz da Casa Branca destacado para o G20.Em conferência de imprensa, Valdis Dombrovskis indicou ainda que tinha "insistido" para que os seus homólogos aumentassem a ajuda financeira à Ucrânia.Washington preside este ano ao encontro das principais economias mundiais (China, Índia, Japão, França, etc.) num majestoso resort no sopé dos Montes Apalaches.O governo norte-americano pretende utilizar o evento para promover as suas políticas, particularmente a desregulação, mas também para convencer outros países a isolar ainda mais Teerão.O Ministro das Finanças, Bessent, está de facto a liderar o braço económico da ofensiva americana contra o Irão, que a força militar até agora não conseguiu quebrar, através de sanções.Anunciou na terça-feira que planeia acrescentar em breve dois bancos, que não nomeou, à sua lista negra de organizações que negoceiam com Teerão, durante uma entrevista à cadeia norte-americana Fox Business., e é improvável que esta seja uma exceção", disse James Lindsay, do Conselho de Relações Exteriores, à AFP."Se a isto juntarmos o descontentamento de muitos ministros do G20 com a participação do ministro das Finanças russo ou a exclusão da África do Sul, não parece ser uma receita para o sucesso", acrescentou.Membro permanente do grupo, Pretória foi excluída das reuniões deste ano pelo organizador americano, que acusa regularmente as autoridades, sem provas, de perseguirem os agricultores brancos.O Departamento do Tesouro recusou também credenciar vários jornalistas que trabalham para o, oe a agência de notícias empresariaisA última cimeira do G20 a realizar-se em solo americano vai reunir os chefes de Estado em dezembro, num luxuoso resort de golfe propriedade do presidente norte-americano em Miami, Florida.", afirma James Lindsay, do Conselho de Relações Exteriores, enumerando as "principais diferenças entre os Estados Unidos e a China, mas também entre os Estados Unidos e os seus aliados, bem como entre os Estados Unidos e o seu vizinho imediato, o Canadá", que enfrenta novas tarifas.