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Finanças do G20. UE critica convite dos EUA ao ministro das Finanças russo
A União Europeia (UE) declarou na terça-feira considerar inadequada a presença de um ministro das Finanças russo na cimeira do G20, organizada pelos Estados Unidos, dado o bombardeamento implacável de Moscovo contra a Ucrânia.
"Este não é o momento para normalizar a Rússia ou a presença russa neste tipo de reuniões", declarou o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Valdis Dombrovskis, falando da cimeira de ministros das Finanças, que terminava nessa noite em Asheville, na Carolina do Norte. Pelo menos 12 pessoas foram mortas na terça-feira em Kiev e na região circundante durante novos e maciços ataques aéreos russos noturnos.
"Era importante para mim dizer isto ao ministro das Finanças russo muito claramente ontem, aqui mesmo", disse o ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil.
O dia anterior ficou marcado pela aparição surpresa do Ministro das Finanças russo, Anton Siluanov.
Normalmente persona non grata, sentou-se, a convite de Washington, em redor da grande mesa oval onde estavam reunidos dezenas de delegados.
Pôde ainda conversar em privado com o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, anfitrião da cimeira e figura-chave no segundo mandato de Donald Trump.
Este último tem procurado estreitar laços com Moscovo desde que regressou ao poder, exasperando a UE, que apoia Kiev.
Na segunda-feira, o bloco europeu conseguiu que o Sr. Siluanov fosse excluído da tradicional foto oficial do grupo. A foto foi tirada discretamente, enquanto a imprensa era mantida afastada.
"O presidente (Trump) e a sua administração não têm medo de falar com as pessoas que importam" com o objetivo de "acabar com o derramamento de sangue interminável" na Ucrânia, disse à AFP Kush Desai, porta-voz da Casa Branca destacado para o G20.
Em conferência de imprensa, Valdis Dombrovskis indicou ainda que tinha "insistido" para que os seus homólogos aumentassem a ajuda financeira à Ucrânia.
"Não é uma receita para o sucesso"
Washington preside este ano ao encontro das principais economias mundiais (China, Índia, Japão, França, etc.) num majestoso resort no sopé dos Montes Apalaches.
O governo norte-americano pretende utilizar o evento para promover as suas políticas, particularmente a desregulação, mas também para convencer outros países a isolar ainda mais Teerão.
O Ministro das Finanças, Bessent, está de facto a liderar o braço económico da ofensiva americana contra o Irão, que a força militar até agora não conseguiu quebrar, através de sanções.
Anunciou na terça-feira que planeia acrescentar em breve dois bancos, que não nomeou, à sua lista negra de organizações que negoceiam com Teerão, durante uma entrevista à cadeia norte-americana Fox Business.
"Pouquíssimas reuniões recentes do G20 resultaram em progressos significativos, e é improvável que esta seja uma exceção", disse James Lindsay, do Conselho de Relações Exteriores, à AFP.
"Se a isto juntarmos o descontentamento de muitos ministros do G20 com a participação do ministro das Finanças russo ou a exclusão da África do Sul, não parece ser uma receita para o sucesso", acrescentou.
Membro permanente do grupo, Pretória foi excluída das reuniões deste ano pelo organizador americano, que acusa regularmente as autoridades, sem provas, de perseguirem os agricultores brancos.
O Departamento do Tesouro recusou também credenciar vários jornalistas que trabalham para o The New York Times, o The Wall Street Journal e a agência de notícias empresariais Bloomberg.
A última cimeira do G20 a realizar-se em solo americano vai reunir os chefes de Estado em dezembro, num luxuoso resort de golfe propriedade do presidente norte-americano em Miami, Florida.
"A cimeira de Dezembro promete ser complicada", afirma James Lindsay, do Conselho de Relações Exteriores, enumerando as "principais diferenças entre os Estados Unidos e a China, mas também entre os Estados Unidos e os seus aliados, bem como entre os Estados Unidos e o seu vizinho imediato, o Canadá", que enfrenta novas tarifas.
"Pessoalmente, sempre achei difícil discutir assuntos sensíveis com representantes de regimes que estão em guerra e a matar civis diariamente", disse Dombrovskis aos jornalistas.
"Era importante para mim dizer isto ao ministro das Finanças russo muito claramente ontem, aqui mesmo", disse o ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil.
O dia anterior ficou marcado pela aparição surpresa do Ministro das Finanças russo, Anton Siluanov.
Normalmente persona non grata, sentou-se, a convite de Washington, em redor da grande mesa oval onde estavam reunidos dezenas de delegados.
Pôde ainda conversar em privado com o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, anfitrião da cimeira e figura-chave no segundo mandato de Donald Trump.
Este último tem procurado estreitar laços com Moscovo desde que regressou ao poder, exasperando a UE, que apoia Kiev.
Na segunda-feira, o bloco europeu conseguiu que o Sr. Siluanov fosse excluído da tradicional foto oficial do grupo. A foto foi tirada discretamente, enquanto a imprensa era mantida afastada.
"O presidente (Trump) e a sua administração não têm medo de falar com as pessoas que importam" com o objetivo de "acabar com o derramamento de sangue interminável" na Ucrânia, disse à AFP Kush Desai, porta-voz da Casa Branca destacado para o G20.
Em conferência de imprensa, Valdis Dombrovskis indicou ainda que tinha "insistido" para que os seus homólogos aumentassem a ajuda financeira à Ucrânia.
"Não é uma receita para o sucesso"
Washington preside este ano ao encontro das principais economias mundiais (China, Índia, Japão, França, etc.) num majestoso resort no sopé dos Montes Apalaches.
O governo norte-americano pretende utilizar o evento para promover as suas políticas, particularmente a desregulação, mas também para convencer outros países a isolar ainda mais Teerão.
O Ministro das Finanças, Bessent, está de facto a liderar o braço económico da ofensiva americana contra o Irão, que a força militar até agora não conseguiu quebrar, através de sanções.
Anunciou na terça-feira que planeia acrescentar em breve dois bancos, que não nomeou, à sua lista negra de organizações que negoceiam com Teerão, durante uma entrevista à cadeia norte-americana Fox Business.
"Pouquíssimas reuniões recentes do G20 resultaram em progressos significativos, e é improvável que esta seja uma exceção", disse James Lindsay, do Conselho de Relações Exteriores, à AFP.
"Se a isto juntarmos o descontentamento de muitos ministros do G20 com a participação do ministro das Finanças russo ou a exclusão da África do Sul, não parece ser uma receita para o sucesso", acrescentou.
Membro permanente do grupo, Pretória foi excluída das reuniões deste ano pelo organizador americano, que acusa regularmente as autoridades, sem provas, de perseguirem os agricultores brancos.
O Departamento do Tesouro recusou também credenciar vários jornalistas que trabalham para o The New York Times, o The Wall Street Journal e a agência de notícias empresariais Bloomberg.
A última cimeira do G20 a realizar-se em solo americano vai reunir os chefes de Estado em dezembro, num luxuoso resort de golfe propriedade do presidente norte-americano em Miami, Florida.
"A cimeira de Dezembro promete ser complicada", afirma James Lindsay, do Conselho de Relações Exteriores, enumerando as "principais diferenças entre os Estados Unidos e a China, mas também entre os Estados Unidos e os seus aliados, bem como entre os Estados Unidos e o seu vizinho imediato, o Canadá", que enfrenta novas tarifas.