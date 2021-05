Financiar combate a pandemias era difícil na Europa. "Ninguém nos ouvia", diz Carlos Moedas

Moedas revela que na altura em que era comissário europeu, chegou a escrever um artigo com Bill Gates e Jeremy Farrar onde apelavam ao financiamento de dois mil milhões de euros para a preparação para futuras pandemias. "Ninguém nos ouvia", afirma."Ninguém nos percebia, porque [a pandemia] era algo muito distante e que as pessoas não conseguiam ver como um risco. Nesse aspeto sinto que falhámos nessa altura", afirma Moedas.O antigo secretário de Estado adjunto de Passos Coelho ressalva, no entanto, que foram dos primeiros a financiar a empresa CureVac, que detém uma das vacinas utilizadas atualmente contra a pandemia da Covid-19.

As vacinas vieram relembrar, segundo Moedas, que "vale a pena investir na ciência".





Moedas, que é agora candidato à Câmara de Lisboa, salienta ainda que a ciência “é um dos maiores instrumentos que temos na diplomacia”.



“A ciência consegue que pessoas que nunca falariam umas com as outras se sentem à volta de uma mesa”, afirma o ex-comissário europeu, dando o exemplo do centro de investigação na Jordânia, financiado pela Comissão Europeia, onde trabalhavam cientistas palestinianos e israelitas.



“A ciência não é só o conhecimento, mas é também esta capacidade que tem de unir as pessoas, porque os cientistas falam a mesma língua e não é a língua da guerra, é a língua da paz”, sublinha.