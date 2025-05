Imagens de satélite mostram uma expansão das infraestruturas militares na zona da fronteira finlandesa, incluindo filas de tendas, veículos militares, renovação de abrigos de caças e construção de uma base de helicópteros anteriormente não utilizada. A guarda fronteiriça finlandesa anunciou, na quarta-feira, ter concluído os primeiros 35 quilómetros de uma vedação de 200 quilómetros prevista para a fronteira oriental com a Rússia, que está fechada há mais de um ano, depois de Helsínquia ter acusado Moscovo de encaminhar os requerentes de asilo para a Finlândia numa “operação híbrida”.





“Estão a mudar as estruturas e estamos a assistir a preparativos moderados no que diz respeito à construção de infraestruturas perto das nossas fronteiras, o que significa que, assim que a guerra na Ucrânia terminar, começarão a trazer de volta as forças que têm estado a combater na Ucrânia, especialmente as forças terrestres”, afirmou o chefe de estratégia das forças de defesa finlandesas.

Vedação de 35 quilómetros na fronteira está concluída

A vedação é constituída por grades metálicas de 3,5 metros de altura encimadas por um rolo de arame farpado de um metro de altura e está equipada com câmaras, sensores, altifalantes e luzes e estará concluída até ao final de 2026.

Praticamente nenhum migrante chegou depois de a Finlândia ter fechado a fronteira para passageiros no final de 2023, mas a Guarda de Fronteiras defendeu a decisão de construir a cerca.

O major-general Sami Nurmi, chefe de estratégia das forças de defesa finlandesas, afirmou que ose que a sua função, como parte da aliança da NATO, é “”."Estão a fazê-lo por fases. Diria que ainda se trata de números moderados. Não se trata de grandes construções, mas em determinados locais estão a construir novas infraestruturas e a preparar-se, trazendo novos equipamentos", acrescentou ao jornal britânicoPara Sami Nurmi,Em resposta à mudança de atividades da Rússia,Fazendo eco do sentimento do presidente norte-americano, Sami Nurmi realçou que “não existe qualquer ameaça militar imediata contra a Finlândia ou a NATO vinda desta direção”.Os cidadãos finlandeses habituaram-se à ameaça iminente do seu vizinho oriental, mas centenas de pessoas continuam a inscrever-se em cursos de formação para se prepararem para situações de emergência.Suvi Aksela, diretora de comunicação e organização da Nasta, considera que a construção de fronteiras não é um grande ponto de discussão em Helsínquia. “Não é muito alarmante para nós”, acrescentou.“Estamos habituados a ouvir coisas da Rússia, como todas estas ameaças, e sabíamos que quando aderíssemos à NATO iam reforçar a presença na fronteira, e provavelmente vão fazê-lo, só porque é a Rússia”.A Finlândia concluiu os primeiros 35 quilómetros de uma vedação de 4,5 metros de altura que está a construir na sua fronteira oriental com a Rússia para impedir que os migrantes atravessem a região selvagem, revelou a Guarda de Fronteiras finlandesa na quarta-feira., afirmou à Reuters o comandante adjunto do Distrito da Guarda Fronteiriça do Sudeste da Finlândia, Antti Virta.Em Nuijamaa, perto de um dos pontos de passagem fronteiriços fechados, a cena é tranquila, com apenas o som do canto dos pássaros a ser ouvido em ambos os lados da nova vedação na quarta-feira. Mas aApós décadas de relações pacíficas com a Rússia, a Finlândia aderiu à aliança militar da NATO há dois anos, em resposta à invasão russa da Ucrânia, o que levou Moscovo a ameaçar Helsínquia com retaliações.A Rússia negou ter orquestrado os fluxos migratórios. Na altura, o governo russo afirmou lamentar profundamente a decisão da Finlândia de encerrar os pontos de passagem na sua fronteira, afirmando que tal refletia a adoção de uma posição anti-russa por parte de Helsínquia.”, frisou o chefe de operações Samuel Siljanen.“Do ponto de vista da Guarda de Fronteiras, melhora a nossa capacidade de efetuar a vigilância, de agir se houver algum tipo de perturbação ou um incidente na fronteira”, disse, acrescentando que a vedação era necessária para combater a imigração orquestrada.O Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Michael O'Flaherty, advertiu no ano passado que as restrições temporárias impostas por Helsínquia aos pedidos de asilo “violariam as obrigações internacionais, incluindo a proibição da repulsão e da expulsão coletiva”.