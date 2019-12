Finlândia terá a mais jovem primeira-ministra do mundo, com 34 anos

A atual ministra dos Transportes foi selecionada pelo partido social-democrata finlandês para comandar a nação, após a demissão de Antti Rinne, que se demitiu depois de perder a confiança de uma das forças políticas com quem tinha coligação.







Sanna Marin vai liderar uma coligação de centro-esquerda, com cinco partidos, todos eles liderados por mulheres.







A coligação conta, para além dos sociais-democratas, com o partido os Verdes, liderado por Maria Ohisalo, com 34 anos; o Partido do Centro, liderado por Katri Kulmuni, com 32 anos; a Aliança de Esquerda, liderado por Li Anderson, com 32 anos; e o Partido Popular Sueco da Finlândia, liderado por Anna-Maja Henriksson, com 55 anos.







Marin deverá prestar juramento ainda esta semana. Quando o fizer vai tornar-se a primeira-ministra mais jovem do mundo.







Até agora, o primeiro-ministro mais jovem era Sebastian Kurz, na Áustria, que ainda não conseguiu formar governo, desde o passado mês de outubro. Kurz chegou a primeiro-ministro com apenas 31 anos, mas neste momento não está na liderança do governo austríaco.





Com idades próximas de Sanna Marin está Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, com 35 anos; Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, com 39 anos; e Olesksiy Honcharuk, líder do governo ucraniano, com 35 anos.







A nova chefe de governo desvalorizou a questão da idade, afirmando que o seu principal objetivo e trabalhar para recuperar a confiança do eleitorado e dos partidos com quem tem coligação. “Nunca pensei na minha idade ou sexo. Penso nas razões pelas quais entrei na política e nas coisas pelas quais conquistamos a confiança do eleitorado”, declarou Marin à Agência France-Press.





Sanna Marin é a terceira mulher finlandesa a assumir o cargo de primeira-ministra.