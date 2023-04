Finlândia torna-se 31.º membro da NATO. Rússia reitera que risco de conflito é maior

Ministério da Defesa da Rússia via Reuters

No dia em que a Finlândia entra para as fileiras da Aliança Atlântica, cabe ao ministro russo da Defesa redobrar os avisos de Moscovo para as possíveis consequências desta histórica expansão da NATO. Sergei Shoigu afirma que quer a adesão dos finlandeses, quer o reforço da prontidão de combate dos aliados ocidentais agravam o risco de um conflito à escala mundial.