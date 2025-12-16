Físico português que dirigia laboratório no MIT morto a tiro em Boston

O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou no Parlamento o assassinato de Nuno Loureiro, esta terça-feira nos Estados Unidos, durante a audição regimental na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.

Nuno Loureiro dirigia o Centro de Ciência do Plasma e Fusão do MIT desde maio de 2024. Antigo aluno do Instituto Superior Técnico (IST), a investigação de Nuno Loureiro focava-se em física teórica e nas suas aplicações na fusão.Nuno Loureiro, natural de Viseu, tinha 47 anos, era casado e pai de três filhas.

As autoridades estão a investigar o caso como um homicídio.

De acordo com os media locais, Nuno Loureiro foi atingido na noite desta segunda-feira à porta de casa, em Brookline. Atingido por quatro balas, uma de raspão, o físico foi ainda levado para um hospital de Boston, o Centro Médico Beth Israel Deaconess, mas não resistiu aos ferimentos. Morreu esta terça-feira de manhã.

Segundo a página do MIT na internet, Nuno Loureiro tinha "um interesse ativo em vários aspetos fundamentais da dinâmica do plasma magnetizado, tais como reconexão magnética, geração e amplificação de campos magnéticos, confinamento e transporte em plasmas de fusão e turbulência em plasmas fortemente magnetizados e fracamente colisionais".

c/ Lusa