Fissura num carril foi provável causa de descarrilamento

"Pode colocar-se a hipótese de que a fratura do carril se produziu antes da passagem do comboio Iryo sinistrado e, portanto, do descarrilamento", lê-se neste primeiro relatório da Comissão de Investigação de Acidente Ferroviários (CIAF), citado pelos meios de comunicação social espanhóis.

Esta hipótese não é uma conclusão e terá agora ser corroborada por análises e cálculos detalhados, disse a CIAF, encarregada de investigar as causas do acidente, que envolveu dois comboios de alta velocidade (das empresas Iryo e Renfe) e que provocou 45 mortos.