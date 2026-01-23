Fissura num carril foi provável causa de descarrilamento
Uma fissura num carril poderá ter provocado o acidente ferroviário de domingo em Adamuz, Córdova, no sul de Espanha, segundo o relatório preliminar da comissão independente de investigação do desastre conhecido hoje.
"Pode colocar-se a hipótese de que a fratura do carril se produziu antes da passagem do comboio Iryo sinistrado e, portanto, do descarrilamento", lê-se neste primeiro relatório da Comissão de Investigação de Acidente Ferroviários (CIAF), citado pelos meios de comunicação social espanhóis.
Esta hipótese não é uma conclusão e terá agora ser corroborada por análises e cálculos detalhados, disse a CIAF, encarregada de investigar as causas do acidente, que envolveu dois comboios de alta velocidade (das empresas Iryo e Renfe) e que provocou 45 mortos.