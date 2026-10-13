Flávio Bolsonaro autorizado a visitar o pai em prisão domiciliária

O candidato fez o anúncio hoje aos jornalistas, à saída da missa do dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na Catedral de Brasília.

«Hoje não é possível fazer a visita por ser feriado», afirmou o candidato presidencial do Partido Liberal (PL). «Amanhã, terça-feira, de manhã, vou visitá-lo».

Bolsonaro reconheceu estar «ansioso» por voltar a ver o pai após meses de separação.

O candidato disse estar «ansioso» pelo reencontro. «Para dar um abraço forte nele, primeiro de tudo, ver como é que está o rosto dele, o ânimo dele com tudo o que aconteceu, que eu só estou sabendo por terceiras pessoas. Então, espero olhar no olho, dar um abraço e espero que ele esteja feliz», declarou.

Questionado pelos jornalistas sobre se lhe pedirá conselhos eleitorais, Bolsonaro afirmou que conversará «na qualidade de filho» e evitou dar mais pormenores para não «prejudicar» o pai.

O Supremo Tribunal Federal autorizou hoje a retoma das visitas de Flávio Bolsonaro ao antigo chefe de Estado, após o fim da sanção de 90 dias imposta pelo tribunal por incumprimento das condições judiciais.

A restrição tinha sido aplicada em julho, depois do senador e candidato presidencial ter lido uma carta do pai durante uma transmissão em direto, ato considerado pelo Supremo uma violação da proibição de utilizar as redes sociais, incluindo através de intermediários.

A decisão permite ao candidato do PL reencontrar o pai a menos de duas semanas da segunda volta das eleições presidenciais, marcada para 25 de outubro, na qual enfrentará o atual Presidente, o progressista Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro cumpre na sua residência em Brasília, por razões de saúde, uma pena de 27 anos de prisão, imposta em setembro de 2025, após ter sido considerado culpado de tentar um golpe de Estado para se manter no poder depois da derrota nas eleições de 2022, contra Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro afirmou que, se vencer as eleições, pretende indultar o pai assim que tomar posse, no próximo dia 05 de janeiro, bem como promover a destituição do juiz Alexandre de Moraes, responsável pela instrução do processo contra o pai.