Flávio Bolsonaro espera decisão de Presidente do Brasil já na primeira volta

Mais de 158 milhões de brasileiros são hoje chamados às urnas para as eleições gerais do país, em que se procura também eleger o próximo Presidente, num escrutínio altamente polarizado entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-Presidente Jair Bolsonaro, disse esperar que os eleitores possam este domingo sair de casa com tranquilidade e defendeu que o país precisa de mudança “para muito melhor”."Espero que os brasileiros e brasileiras saiam de casa hoje para poder mudar o Brasil para melhor. Que dê seu voto de protesto contra o governo que está deixando um recorde de mulheres assassinadas, recorde de pessoas endividadas, recorde de impostos altos, recorde de violência por tudo quanto é lado", declarou.Disse ainda estar tranquilo e "mais do que preparado para presidir a este país e devolver o direito das famílias brasileiras de voltarem a sonhar. Que Deus toque os corações e as mentes de todos os brasileiros para fazerem a coisa certa".