Flávio Bolsonaro omite detalhes da fuga para os EUA e nega ajuda de governos

"Vou levar esse segredo para o túmulo", afirmou Bolsonaro, numa entrevista ao The New York Times publicada na quarta-feira, sobre a forma como chegou aos Estados Unidos, na primeira entrevista desde que fugiu do Brasil após perder a segunda volta das presidenciais para Lula da Silva.





O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter recebido ajuda de "absolutamente ninguém, de nenhum Governo".





"Fiz tudo sozinho", disse.





Segundo explicou, foi uma decisão "espontânea", tomada em conjunto com a mulher.





Admitiu, contudo, que poderá ter sido "incentivado" por amigos no estrangeiro, mas "nada mais".





O jornal refere, num outro artigo, que um funcionário da Casa Branca tratou de conseguir o avião que levou Bolsonaro para Miami e que a sua entrada nos Estados Unidos foi autorizada diretamente pelo Presidente, Donald Trump, segundo fontes norte-americanas.





Um dos principais assessores do Presidente argentino, Javier Milei, recebeu-o num aeroporto em Puerto Iguazú, segundo relataram ao jornal três pessoas envolvidas na operação.





O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, negou que os Estados Unidos tenham facilitado a saída de Bolsonaro do Brasil.





Na entrevista ao The New York Times, Bolsonaro explicou que tomou a decisão na manhã seguinte às eleições, dia 26 de outubro, quando saía do condomínio onde o pai se encontra em prisão domiciliária por tentativa de golpe de Estado.





Segundo contou, o pai olhou-o nos olhos e perguntou-lhe se sabia "onde é que eles querem chegar com isto".





Bolsonaro recordou que respondeu estar "preparado" e saber "o que tinha de fazer".

Nenhum dos dois falou em fugir.





Embora tenha defendido a sua inocência no âmbito das investigações por branqueamento de capitais e corrupção de que é alvo, reconheceu que sabe que o seu destino será "a prisão".





Reiterou também as suas "suspeitas" quanto ao apuramento dos votos, cujo resultado considera "matematicamente impossível", e agradeceu a Trump por não ter tomado partido e por lhe ter permitido permanecer nos Estados Unidos.





"Se houver novas eleições, voltarei obviamente a candidatar-me", afirmou.