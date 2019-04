FLEC/FAC reivindica morte de três oficiais angolanos em confrontos em Cabinda

Lusa02 Abr, 2019, 09:51 | Mundo

Num comunicado, assinado por Cabral Rodrigues Bisafi, chefe de Operações Militares, o Estado-Maior General da Frente de Libertação do Estado de Cabinda/Forças Armadas de Cabinda (FLEC/FAC) refere ter abatido dois tenentes e um major das FAA e ferido quatro outros militares nos confrontos, em que foram mortos também dois combatentes do movimento independentista.

"O Estado-Maior General da FLEC-FAC reafirma que está em curso uma ofensiva coordenada contra as forças de ocupação angolanas presentes em todo o território de Cabinda e apela à população de Cabinda e estrangeiros no território à mais elevada prudência", lê-se no documento, em que o movimento independentista responsabiliza o Presidente de Angola, João Lourenço, "por todo o derramamento de sangue" no enclave.

A 28 de fevereiro último, a FLEC/FAC anunciou a retoma, "de forma intensiva, da luta armada em Cabinda" e alertou que o enclave angolano é "um território em estado de guerra e que os estrangeiros "devem tomar as medidas de segurança adequadas".

Num "comunicado de guerra", enviado então à agência Lusa, a FLEC/FAC argumentou que "nunca quis a guerra e sempre abriu as portas à paz" e que "todas as oportunidades" para a construir foram "esmagadas no sangue por Angola e os seus presidentes Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos e João Lourenço".

Na ocasião, o movimento independentista alertou a comunidade internacional e todos os seus expatriados que Cabinda é um território em estado de guerra e por isso todos devem tomar as medidas de segurança adequadas.

O Governo angolano, que nem sequer discute a possibilidade de Cabinda aceder à independência, tem insistido na ideia de que a situação no enclave "é tranquila"

A FLEC, através do seu "braço armado", as FAC, luta pela independência do território alegando que o enclave era um protetorado português, tal como ficou estabelecido no Tratado de Simulambuco, assinado em 1885, e não parte integrante do território angolano.

Criada em 1963, a organização independentista dividiu-se e multiplicou-se em diferentes fações, efémeras, com a FLEC/FAC a manter-se como o único movimento que alega manter uma "resistência armada" contra a administração de Luanda.

Grande parte do petróleo extraído por Angola é oriunda de Cabinda.