Flores, fotos, agradecimentos e peluches no último adeus a Isabel II

O dia vai ficar marcado por homenagens institucionais e espontâneas como relata a correspondente no Reino Unido Rosário Salgueiro.

No seguimento da morte da Rainha, a Câmara dos Comuns do Reino Unido realiza hoje uma sessão especial de homenagem a Isabel II.O filho Carlos III assume o trono e a sua companheira Camila Parker Bowles, rainha consorte, regressam hoje a Londres onde vão ser saudados com salvas de tiro.O novo monarca deverá fazer hoje uma comunicação ao país prevista para o final da tarde.Carlos III deverá realizar ainda esta sexta-feira a primeira audiência com a primeira-ministra Liz Truss.