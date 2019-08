Floresta da Amazónia pode transformar-se numa savana até 2030

A Amazónia é a maior floresta equatorial do mundo. Tem uma área de cinco milhões e meio de quilómetros quadrados, e é maior que a totalidade da área de todos os 28 Estados-membros da União Europeia.



A floresta amazónica representa um terço das florestas quentes do mundo, além de conter mais da metade da biodiversidade do planeta.



Concentra 20 por cento da água doce.



A Amazónia influencia o regime de chuvas de toda a América do Sul e contribui para estabilizar o clima global.



Funciona também como um gigantesco armazém de carbono.



Quando as árvores da floresta são derrubadas e queimadas, o seu carbono é libertado para a atmosfera, o que contribui para o aumento da temperatura da Terra.



Só no mês passado foram derrubados 1.340 quilómetros quadrados de floresta, o que significa três campos de futebol por minuto.