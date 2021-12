Floresta entre a Bielorrússia e a Polónia é refugio e abrigo para milhares de migrantes

Foto: Anadolu Agency/DR

A Alemanha apoia o esforço da Polónia para lidar com a fluxo de migrantes que têm tentado entrar entrar junto à fronteira com a Bielorússia e diz-se disposta a ajudar Varsóvia e Bruxelas a encontrar uma solução.