Florida executa homem de 54 anos em contexto de aumento de execuções

A execução do condenado, Michael Bell, por injeção letal, ocorreu na prisão estadual da Florida, nas proximidades de Starke, informou o Departamento das Prisões da Florida.

Bell foi acusado do assassínio de duas pessoas, que confundiu com um dos responsáveis da morte do seu irmão, assassinado no início daquele ano.

Foi condenado à morte em 1995.

A sua execução é a oitava este ano, na Florida, tantas quantas em 1984 e 2014, depois de a pena capital ter sido restabelecida nos EUA em 1976.

Para 31 de julho está prevista uma nona execução.

Desde aquele restabelecimento da pena capital, a Florida é o terceiro Estado com mais execuções (113), a seguir ao Texas (595) e ao Oklahoma (129).

Os dirigentes estaduais têm tomado várias decisões para facilitar a aplicação da pena de morte.

Entre estas está uma lei, de 2023, que dispensa a unanimidade do júri na recomendação da pena capital. Apenas o Alabama tem legislação igual.

A Florida é também o Estado em que se exige menos votos do júri para recomendar a pena de morte: bastam oito de 12.