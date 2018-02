Florida. Trump dá primeiro passo para travar armas modificadas

RTP20 Fev, 2018, 22:13 / atualizado em 20 Fev, 2018, 22:48 | Mundo

A ocorrência de mais um ataque mortífero em solo norte-americano motivou um novo debate sobre o acesso a armas e a prevenção de tiroteios em massa. Donald Trump anunciou esta terça-feira que requereu ao procurador-geral Jeff Sessions a proibição de dispositivos que transformem armas semi-automáticas em armas de disparo contínuo.



Foi este o sistema utilizado pelo atirador de Las Vegas no passado mês de outubro, naquele que foi o tiroteio mais mortífero da história dos Estados Unidos, com um total de 58 vítimas mortais. Na altura, a Casa Branca e a National Rifle Association (NRA) mostraram-se disponíveis para discutir a proibição destes dispositivos que tornam as armas mais letais, uma intenção que até ao momento não se traduzira em nenhuma medida.



Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, o Presidente norte-americano anunciou que iria pedir ao Departamento de Justiça a elaboração de uma lei que proíba e torne ilegais os mecanismos de alteração das armas de fogo.



"Temos de fazer mais para proteger as nossas crianças", reiterou Donald Trump, que prometeu discutir ainda esta semana a situação de segurança nas escolas norte-americanas.



Nos Estados Unidos, a venda de armas automáticas é proibida. No entanto, nada na legislação impede a compra de dispositivos que transformam espingardas semi-automáticas em armas de disparo contínuo.