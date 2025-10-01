Flotilha abordada por barco em águas internacionais

(em atualização)





“Neste preciso momento há um barco a aproximar-se do meu barco. É possível que a abordagem ao nosso barco esteja a acontecer agora mesmo”, disse Mortágua em videochamada com a RTP.



Antes disso, a deputada disse que o barco onde segue foi contacto por rádio pelas forças israelitas que informaram “que iam parar todos os navios” que se aproximassem de Gaza.





Num vídeo publicado na sua página do Instagram, Mortágua disse que o navio Alma - que lidera a missão - foi intercetado e que os seus ocupantes foram retirados da embarcação. De acordo com a porta-voz do Bloco de Esquerda, estavam 20 navios não identificados a bloquear a passagem da flotilha.





A flotilha internacional de ajuda humanitária entrou numa zona de alto risco esta quarta-feira. Os navios estão agora a menos de 90 milhas náuticas (160 quilómetros) do enclave palestiniano, ultrapassando o ponto alcançado em junho pelo navio "Madleen" quando foi intercetado pelo Exército israelita.





Os organizadores da flotilha disseram que a Marinha israelita deveria começar a intercetar dezenas de barcos da flotilha ao final desta tarde, acrescentando que foi declarado o estado de emergência a bordo das embarcações. O Governo israelita instou esta quarta-feira os navios da flotilha a não seguirem viagem, ameaçando deter aqueles que se encontram a bordo.



Israel sustenta ter o direito de intercetar tais embarcações ao abrigo de uma zona de exclusão imposta na Faixa de Gaza por razões de segurança, embora os ativistas que seguem na flotilha tenham sublinhado que Israel não pode operar em águas internacionais ou em águas que estariam sob jurisdição palestiniana.





A imprensa israelita garante que há 600 polícias em prontidão no porto de Ashdod, a 30 quilómetros a norte de Gaza... Para os deter ativistas.



A flotilha é composta por mais de 40 embarcações e transporta medicamentos e alimentos para entregar na Faixa de Gaza.



Entre os 500 ativistas, há três portugueses que integram a flotilha humanitária - a líder bloquista, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.