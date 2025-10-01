Flotilha humanitária. Montenegro manifesta preocupação em "garantir que não há nenhum acidente"

"Há de facto um registo de perigosidade ao qual demos eco público, nomeadamente, fazendo um apelo para que não se corram riscos desnecessários", acrescentou.

“As ameaças são diversificadas e ocorrem nos mais variados espaços, não só no espaço aéreo, mas no ciberespaço”, considerou o primeiro-ministro português aos jornalistas. “Hoje a proteção de infraestruturas críticas é uma realidade à qual nenhum dos parceiros pode escapar”.“Precisamos todos de colaborar na proteção do nosso território e das nossas infraestruturas”.No caso português, lembrou Montenegro queQuestionado sobre a "guerra híbrida", referida pela primeira-ministra da Dinamarca, o governante português admitiu que "temos várias dimensões daquilo que são ataques e riscos que estão sobre nós".Luís Montenegro assegurou que não há, para já, qualquer registo de ameaça ou de drones a sobrevoar o território português, mas considerou importante que Portugal aproveite o facto de ser "uma parte ativa do processo de defesa e acréscimo segurança no espaço europeu".Sobre a flotilha humanitária que tenta entrar em Gaza, o primeiro-ministro afirmou queQuestionado sobre se Portugal devia ter apoiado mais ou de outra forma a participação de ativistas portugueses nesta missão humanitária, Montenegro respondeu queSem confirmar ou negar contactos com Israel,, sublinhando que tem estado "em contacto com vários países".