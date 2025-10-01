Flotilha aproxima-se de Gaza. Ativistas admitem riscos "mas é necessário fazer isto"

De acordo com Miguel Duarte, as embarcações de ajuda internacional já passaram "alguns dos pontos onde flotilhas anteriores foram paradas".



, afirmou o ativista português que participa, juntamente com coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e a atriz Sofia Aparício, nesta missão humanitária.Na noite passada, houve relatos de embarcações não identificadas e sem iluminação que se aproximaram da flotilha e que, segundo o ativista português, "começaram a fazer manobras muito perigosas" e que "quase resultaram numa colisão com os navios principais da flotilha".contou à RTP.As referidas embarcações não estavam identificadas, mas Miguel Duarte referiu que aparentavam ser navios militares.Sobre os relatos de ataques com, o ativista confirmou que também esteve quase a ser atingido "por um dispositivo incendiário atirado por um, ao largo da costa da Tunísia"., continuou.As ameaças de Israel aos ativistas e entidades de 44 países que embarcaram nesta missão ainda antes da flotilha ter partido de Barcelona, mas "têm mudado muito"., admitiu Miguel Duarte.A entrar numa zona considerada de risco,. E acrescentou:Ainda assim, Miguel Duarte reforça que o estado de espírito na flotilha é de "esperança de chegar a Gaza", visto que esta é a maior flotilha "alguma vez tentada".