Flotilha. Ativista portuguesa detida na Líbia já chegou à Turquia

Esta quarta-feira, a flotilha Global Sumud tinha indicado que "recebeu confirmação" de que os dez aitivistas, incluindo uma portuguesa, estavam "em processo de libertação".





Os ativistas participavam na Caravana Global Sumud Land em direção a Gaza e foram detidos na Líbia há um mês.





Na terça-feira passada, as autoridades portuguesas conseguiram estar pela primeira vez com a ativista detida na Líbia desde final de maio, acusada de manifestação.



As autoridades consulares portuguesas "estiveram com a cidadã Ana Margarida e encontraram-na de boa saúde física", disse no dia 16 de junho o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, à imprensa.



"Obviamente que, do ponto de vista psicológico, é uma situação muito difícil porque ela continua detida a aguardar julgamento, algo que ainda pode demorar algumas semanas, por um suposto crime de manifestação", notou ainda, na altura, Rangel, à margem de um encontro com o homólogo da Arábia Saudita, no Palácio das Necessidades.



O ministro adiantou que a situação da portuguesa tem preocupado o Governo "desde o início" e que o ministério tem acompanhado o assunto com contactos diários com a embaixada portuguesa em Tunes (Tunísia) - Portugal não tem embaixada na Líbia.



"A situação do ponto de vista da saúde física é boa. Obviamente que, do ponto de vista anímico, uma pessoa que está nesta situação tão complexa, obviamente que tem de estar um pouco em baixo. Isso é compreensível", referiu Paulo Rangel.



"Toda a União Europeia está a fazer uma pressão grande para a libertação dos cidadãos", disse.











