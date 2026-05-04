"Flotilha de Gaza". ONG israelita denuncia "maus-tratos" a ativistas detidos

"A maior parte do interrogatório deles" concentrou-se na flotilha, "uma missão humanitária pacífica, o que confirma que a detenção é uma tentativa de criminalizar a ajuda humanitária e a solidariedade", denunciou também a ONG.

A diplomacia israelita nega, contudo, qualquer tipo de maus-tratos durante a detenção.





C/agências

. Segundo a ONG israelita, os dois homens são ainda deslocados com os olhos vendado, incluindo para realizar exames médicos., esclarece a Adalah.No domingo, tribunais israelitas aprovaram a prolongamento de dois dias da prisão preventiva do espanhol Saif Abu Keshek e do brasileiro Thiago Ávila, que estão em greve de fome há seis dias (ingerindo apenas água), segundo a mesma organização."Estamos a aguarda para ver se o Estado solicitará uma prorrogação desta detenção" na terça-feira, adiantou ainda.Os dois homens foram detidos na quinta-feira, juntamente com cerca de 175 outros ativistas, na costa da Grécia, a bordo de cerca de vinte barcos pertencentes à "Flotilha de Gaza", que visa romper o bloqueio israelita ao território palestiniano devastado pela guerra, onde o acesso à ajuda humanitária permanece severamente restrito.A organização da flotilha “Global Sumud” já tinha afirmado esta segunda-feira, após uma visita consular da delegação diplomática brasileira a uma prisão em Israel, que o ativista brasileiro tinha relatado ter sido torturado durante a detenção pelas forças israelitas., declarou a organização em comunicado de imprensa.No comunicado indicava-se que o ativista, atualmente detido na prisão de Shikma (na cidade costeira de Ashkelon) juntamente com Saif Abukeshek, apresentava “ferimentos visíveis na face” e “relatou dores intensas, principalmente no ombro”.Continua em greve de fome e não foi informado das acusações que lhe são imputadas.Todos os outros ativistas, de diversas nacionalidades, foram libertados na Grécia após um acordo entre aquele país e Israel.O ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros , José Manuel Albares, já declarou que a detenção de Saif Abukeshek “foi ilegal” e exigiu a libertação imediata do cidadão espanhol com origens palestinianas., disse Albares à rádio catalã Rac1.