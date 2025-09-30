Flotilha de Gaza perto de entrar na zona de alto risco

Em resposta à agência Lusa através da rede social WhatsApp, Mariana Mortágua referiu que a flotilha prevê chegar à zona vermelha na madrugada de quarta-feira e à Faixa de Gaza na madrugada seguinte (quinta-feira).

O Governo português reiterou hoje o apelo aos ativistas portugueses a bordo da flotilha para que se mantenham em águas internacionais, alertando para "riscos muito sérios".

A Lusa tentou obter uma reação a Mariana Mortágua à posição do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, mas não foi possível.

Apesar do apelo, também manifestado pela Itália, a Flotilha Global Sumud, composta por mais de 50 embarcações com destino a Gaza, indicou na rede social Instagram, pelas 22:30 (hora de Lisboa), que se encontrava a dez milhas náuticas (cerca de 18,5 quilómetros) da "zona de alto risco" e a 160 milhas náuticas (cerca de 296 quilómetros) do enclave palestiniano.

"Estamos em alerta máximo, pois a nossa flotilha está a 10 milhas náuticas da zona de alto risco", pode ler-se.

Durante o dia, responsáveis da Flotilha Global Sumud garantiram que a missão humanitária não iria parar, apesar dos apelos, e que previam entrar na zona de alto risco esta noite.

A Marinha israelita está pronta para intercetar a Flotilha Global Sumud, composta por mais de 50 embarcações com destino a Gaza e que entrará em breve numa zona de risco, informaram hoje fontes militares à estação pública israelita Kan.

Segundo as mesmas fontes, a operação contará com a participação da unidade especial "Shayetet 13", encarregada de assumir o controlo das embarcações que integram a flotilha humanitária em alto mar, dentro da área de interceção do exército israelita.

A Marinha planeia transferir os ativistas para um grande navio militar e rebocar as embarcações para o porto de Ashdod, com a possibilidade de algumas serem afundadas no mar, indicaram as mesmas fontes.

Israel tem reiterado que não permitirá a entrada da flotilha nas águas de Gaza, mantendo o bloqueio imposto ao enclave palestiniano.

A flotilha humanitária, composta por cerca de 50 embarcações (incluindo uma com bandeira portuguesa), partiu recentemente com o objetivo de romper o bloqueio israelita e entregar mantimentos à Faixa de Gaza, iniciativa rejeitada por Telavive que argumenta que a ação é apoiada pelo grupo extremista palestiniano Hamas.

Entre os participantes de mais de 40 nacionalidades constam três portugueses: a deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.

A Flotilha Global Sumud é considerada a maior flotilha organizada até ao momento.

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

A retaliação de Israel já provocou mais de 66 mil mortos, a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

Israel também impôs um bloqueio à entrega de ajuda humanitária no enclave, onde mais de 400 pessoas já morreram de desnutrição e fome, a maioria crianças.