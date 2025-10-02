Flotilha. Detenção de ativistas por Israel desencadeia protestos a nível mundial
Decorrem esta quinta-feira vários protestos pró-Palestina e contra o Estado de Israel em diferentes cidades mundiais, nomeadamente em Lisboa. Israel está a ser alvo de grande contestação internacional depois de ter intercetado a flotilha com ajuda humanitária com destino a Gaza e de ter detido os mais de 400 ativistas que seguiam a bordo.
Em Lisboa, o protesto decorre em frente à Embaixada de Israel. Além da libertação dos ativistas a bordo da flotilha, os organizadores pretendem alertar para a situação no enclave, apelando ao fim do cerco a Gaza e a sanções contra o Estado israelita.
No protesto, organizado pelo movimento de solidariedade com a Palestina, que começou às 18h00 em frente à Embaixada de Israel, estão presentes adultos, jovens e crianças que exibem a bandeira da Palestina e o lenço simbólico palestiniano Keffiyeh.
Muitos deles seguram cartazes que exigem a "Liberdade para a flotilha", " Sanções para Israel” e o " Fim do Cerco na Palestina”. Várias outras ações de protesto estão a decorrer esta quinta-feira em todo o país.
Decorre também um protesto no Porto, na praça D. João I. O protesto foi convocado pelo movimento de solidariedade com a Palestina contra o ataque israelita à Global Sumud Flotilla.
Há também manifestações em Espanha contra a ação de Israel. Milhares de pessoas manifestam-se em Barcelona e Madrid, à porta à porta do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em apoio à flotilha e contra o Governo de Netanyahu.
Em Marselha, sul de França, cerca de 100 manifestantes pró-Palestina foram detidos esta quinta-feira, acusados de bloquear a fábrica de armas Eurolinks, acusada de fornecer componentes militares a Israel para a sua ofensiva na Faixa de Gaza.
Nas redes sociais, imagens filmadas por manifestantes mostraram bandeiras palestinianas nas instalações da empresa, juntamente com slogans como "A Eurolinks assassina as crianças da Palestina" e "Parem de armar Israel".
Em Genebra, na Suíça, cerca de 2000 pessoas reuniram-se ao final da tarde desta quinta-feira para expressar a sua solidariedade com a Palestina e com a flotilha para Gaza intercetada por Israel. Esta ação de protesto espontânea e não autorizada paralisou o trânsito no centro da cidade.
Há também registo de protestos em Itália, Polónia, Países Baixos, Alemanha, Paquistão, Malásia e no México.