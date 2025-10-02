Flotilha. Detenção de ativistas por Israel desencadeia protestos a nível mundial

Em Lisboa, o protesto decorre em frente à Embaixada de Israel. Além da libertação dos ativistas a bordo da flotilha, os organizadores pretendem alertar para a situação no enclave, apelando ao fim do cerco a Gaza e a sanções contra o Estado israelita.

Muitos deles seguram cartazes que exigem a "Liberdade para a flotilha", " Sanções para Israel” e o " Fim do Cerco na Palestina”. Várias outras ações de protesto estão a decorrer esta quinta-feira em todo o país.





Decorre também um protesto no Porto, na praça D. João I. O protesto foi convocado pelo movimento de solidariedade com a Palestina contra o ataque israelita à Global Sumud Flotilla.



No protesto, organizado pelo movimento de solidariedade com a Palestina, que começou às 18h00 em frente à Embaixada de Israel, estão presentes adultos, jovens e crianças que exibem a bandeira da Palestina e o lenço simbólico palestiniano Keffiyeh.Há também manifestações em Espanha contra a ação de Israel.Nas redes sociais, imagens filmadas por manifestantes mostraram bandeiras palestinianas nas instalações da empresa, juntamente com slogans como "A Eurolinks assassina as crianças da Palestina" e "Parem de armar Israel".Em Genebra, na Suíça, cerca de 2000 pessoas reuniram-se ao final da tarde desta quinta-feira para expressar a sua solidariedade com a Palestina e com a flotilha para Gaza intercetada por Israel. Esta ação de protesto espontânea e não autorizada paralisou o trânsito no centro da cidade.Há também registo de protestos em Itália, Polónia, Países Baixos, Alemanha, Paquistão, Malásia e no México.