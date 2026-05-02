Flotilha diz que ativistas Ávila e Abukeshek estão a ser transferidos para Israel

De acordo com um comunicado publicado esta madrugada, Ávila e Abukeshek foram transferidos para o navio israelita Nahshon, tal como os 174 ativistas que navegavam nas 22 embarcações da flotilha intercetadas na noite de quinta-feira, mas, ao contrário dos companheiros, foram retidos nesse local.

Agora, a Flotilha afirma que o Nahshon, com Ávila e Abukeshek a bordo, "deixou as águas territoriais da Grécia e está a caminho da Palestina ocupada", como designam Israel.

O comunicado reafirma também as denúncias de tortura, especialmente contra o espanhol-palestiniano, que, segundo dizem, foi agredido pelo Exército israelita naquela embarcação.

"Testemunhas oculares prestaram depoimentos arrepiantes sobre os gritos de Abukeshek a ressoar pelo navio enquanto era torturado de forma sistemática, depois de ter sido separado do resto", afirma-se na mensagem.

A Flotilha sustenta que este facto constitui uma "grave escalada" e um "crime de guerra adicional".

Após a detenção dos ativistas da Flotilha pelas forças armadas israelitas em águas internacionais, estes desembarcaram na sexta-feira na ilha grega de Creta, com exceção de Ávila e Abukeshek.

De Creta, alguns foram transferidos para um centro médico e os restantes para o aeroporto de Heraklion, de onde começaram a ser repatriados para os respetivos países.

Os organizadores da Flotilha elevaram para 35 o número de ativistas que tiveram de receber cuidados médicos na sequência da violência física infligida pelos militares israelitas.

Os governos de Espanha e do Brasil exigiram, numa nota conjunta, o regresso imediato dos cidadãos e qualificaram de "violação do direito internacional" o sequestro dos ativistas em águas internacionais.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel acusa o espanhol de facilitar transferências financeiras ao grupo islamista Hamas e o brasileiro de manifestar apoio a este movimento palestiniano.

Cerca de 28 embarcações que não foram abordadas pelas forças israelitas encontram-se ancoradas na baía da localidade costeira de Ierapetra, no leste de Creta, onde se refugiaram do mau tempo na região.