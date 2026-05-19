Mundo
Guerra no Médio Oriente
Flotilha. Governo convoca embaixador de Israel após detenção de médicos portugueses
O Ministro dos Negócios Estrangeiros convocou o embaixador de Israel, para prestar esclarecimentos sobre a detenção de dois médicos portugueses que seguiam na última flotilha rumo à Faixa de Gaza.
Os dois clínicos estão sob custódia das autoridades israelitas e deverão ser repatriados para Portugal.
A Ordem dos Médicos acompanha o caso com "preocupação" e estabeleceu contactos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Paulo Rangel diz que os médicos foram detidos "em violação da ordem internacional".