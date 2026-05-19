Flotilha. Governo convoca embaixador de Israel após detenção de médicos portugueses

Beatriz Bartilotti e Gonçalo Dias estavam a bordo do navio Tenaz, que tentou romper o bloqueio naval imposto por Israel à Faixa de Gaza e foi intercetado em águas internacionais.



Os dois clínicos estão sob custódia das autoridades israelitas e deverão ser repatriados para Portugal.



A Ordem dos Médicos acompanha o caso com "preocupação" e estabeleceu contactos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros.



Paulo Rangel diz que os médicos foram detidos "em violação da ordem internacional".