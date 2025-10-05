Flotilha humanitária. Portugueses repatriados já aterraram em Lisboa

(em atualização)





Dezenas de ativistas aguardaram pelos quatro ativistas junto às chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.





Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves foram recebidos numa sala por familiares e amigos antes de serem ovacionados por centenas de apoiantes da causa palestiniana.





Numa nota enviada à imprensa este domingo, o Ministério português dos Negócios Estrangeiros adiantou que o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, iria receber os quatro ativistas.







A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves estavam entre os mais de 450 participantes da flotilha humanitária com destido a Gaza e foram detidos por Israel no dia 1 de outubro.





Israel já deportou 170 ativistas da flotilha e prepara nova expulsão esta segunda-feira.





O voo que trouxe os quatro portugueses repatriados fez uma escala em Madrid, onde deixou vários dos ativistas espanhóis que participaram na flotilha.





Questionada pela RTP, a porta-voz do Bloco de Esquerda afirmou que, perante as autoridades de Israel, "nunca" admitiu ter entrado "ilegalmente" no território, para que o repatriamento acontecesse.



"Eles inventaram um crime. Mas nós nunca admitimos e saímos do país", acrescentou. No aeroporto da capital espanhola, antes rumar a Lisboa, Mariana Mortágua acusou Israel de inventar "um crime".





Várias figuras do Bloco de Esquerda estão no Aeroporto de Lisboa para receber os ativistas, nomeadamente a deputada única do partido, Mariana Mortágua.





"A mobilização internacional que a flotilha está a conseguir é o caminho para parar o genocídio", vincou a eurodeputada bloquista.



A eurodeputada Catarina Martins sublinha a importância da flotilha humanitária que procurou levar ajuda a Gaza. Considera que, ainda que não tenham conseguido chegar ao destino, conseguiram fazer "pressão". "A mobilização internacional que a flotilha está a conseguir é o caminho para parar o genocídio", vincou a eurodeputada bloquista. Catarina Martins considerou ainda que os quatro ativistas que hoje chegaram a Portugal fizeram algo "de que Portugal se pode orgulhar".









Os direitos internacionais dos ativistas "ilegalmente detidos" por Israel "não foram respeitados", frisou ainda o bloquista.



Fabian Figueiredo, do BE, considerou que a missão é "o grito da consciência do mundo". O antigo deputado bloquista afirmou que o objetivo da flotilha era "o trabalho dos Governos". "Este genocídio tem de parar", afirmou Fabian Figueiredo enquanto aguardava pela chegada dos quatro ativistas portugueses ao aeroporto de Lisboa. "Há um cerco ilegal em Gaza. Têm de ser os governos do mundo inteiro a travá-lo". Os direitos internacionais dos ativistas "ilegalmente detidos" por Israel "não foram respeitados", frisou ainda o bloquista. Sobre os ativistas, adiantou que estarão bem de saúde apesar das condições e das denúncias.





Francisco Louçã, manifestou "uma alegria enorme" pela libertação e chegada dos ativistas portugueses. No aeroporto elogiou a "bravura que mostraram" e considerou que "ajudou o mundo a ser muito mais solidário".



O antigo porta-voz do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, manifestou "uma alegria enorme" pela libertação e chegada dos ativistas portugueses. No aeroporto elogiou a "bravura que mostraram" e considerou que "ajudou o mundo a ser muito mais solidário". "Estamos a assistir a um genocídio, a uma tragédia", lembrou Francisco Louçã, acrescentando que "estas pessoas não ficaram caladas e terão ajudado a que o povo português se venha manifestar para a rua". "Portugal ficou maior com esta ação", afirmou.




