Flotilha. "Obviamente foi mais fácil para os governos que não reconheciam a Palestina", diz Marcelo

por RTP

O presidente da República diz que "obviamente que foi mais fácil para os governos dos países que não reconheciam a Palestina a terem os seus nacionais a sair primeiro, como o caso de Itália".

VER MAIS
Em declarações aos jornalistas na Universidade Lusófona, Marcelo Rebelo de Sousa diz que foram apresentados dois documentos aos ativistas detidos por Israel que seguiam na flotilha humanitária e que os quatro portugueses assinaram só um, "razão pela qual provavelmente a saída foi mais difícil".

"Houve dois documentos que foram apresentados para assinatura e houve quem assinasse os dois, e portanto criou condições para sair mais depressa, e quem assinasse só um, como foi o caso dos quatro portugueses, razão pela qual provavelmente a saída foi mais difícil do que aqueles que assinaram os dois", explicou.

"E depois houve quem não assinasse nenhum e esses ainda estarão lá, porque optaram o caminho de ir para tribunal", acrescentou.
PUB
PUB