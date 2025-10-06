Flotilha. "Obviamente foi mais fácil para os governos que não reconheciam a Palestina", diz Marcelo

Em declarações aos jornalistas na Universidade Lusófona, Marcelo Rebelo de Sousa diz que foram apresentados dois documentos aos ativistas detidos por Israel que seguiam na flotilha humanitária e que os quatro portugueses assinaram só um, "razão pela qual provavelmente a saída foi mais difícil".



"Houve dois documentos que foram apresentados para assinatura e houve quem assinasse os dois, e portanto criou condições para sair mais depressa, e quem assinasse só um, como foi o caso dos quatro portugueses, razão pela qual provavelmente a saída foi mais difícil do que aqueles que assinaram os dois", explicou.



"E depois houve quem não assinasse nenhum e esses ainda estarão lá, porque optaram o caminho de ir para tribunal", acrescentou.

