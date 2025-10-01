Flotilha para Gaza. Detenção de portugueses motiva protesto em frente à Embaixada de Israel
O movimento de solidariedade com a Palestina convocou uma ação de protesto urgente para esta quinta-feira, 2 de outubro, às 18h00, em frente à Embaixada de Israel em Lisboa, após o ataque israelita contra a Flotilha Global Sumud, uma frota marítima internacional com destino a Gaza. Várias ações de protesto estão convocadas para esta quinta-feira em todo o país.
A flotilha, composta por dezenas de pequenas embarcações, tinha como objetivo romper o bloqueio a Gaza e entregar ajuda humanitária. Entre os participantes encontrava-se uma delegação portuguesa integrada pela deputada Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício, que foram detidos pelas forças israelitas.
A organização acusa Israel de violar o direito internacional e pede uma resposta firme do governo português.
Em comunicado, o movimento reivindica que Portugal utilize os "meios diplomáticos e jurídicos ao seu dispor para garantir a libertação imediata dos seus cidadãos feitos reféns por Israel". Defende ainda o fim do bloqueio a Gaza, a criação de um corredor humanitário permanente e a adoção de sanções contra Israel.
Ações de protesto em todo o país
As ações de protesto em Lisboa que se estendem ao resto do país são abertas à participação da sociedade civil e pretendem, segundo os organizadores, "dar visibilidade à situação e reforçar a exigência de medidas concretas" por parte do governo português.
Os protestos estão marcados para vários pontos do país:
- AVEIRO (18:00) - PRAÇA DA REPÚBLICA - EM FRENTE À CÂMARA
- BRAGA (19:00) - CHAFARIZ
- CASTELO BRANCO (18:30) - EM FRENTE A CÂMARA MUNICIPAL
- COIMBRA (18:00) - PRAÇA 8 DE MAIO
- FARO (18:30) - ROTUNDA DO FORUM ALGARVE
- LISBOA (18:00) - EM FRENTE À EMBAIXADA DE ISRAEL
- PORTO (19:00) - PRAÇA D. JOAO (RIVOLI)
- SETÚBAL (18:30) - PRAÇA DU BOCAGE
- VISEU (18:00) - RUA DOM ANTÓNIO ALVES MARTIN
Tópicos