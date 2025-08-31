Flotilha parte rumo a Gaza. Greta Thunberg fala em ação de solidariedade
Foto: Eva Manez - Reuters
Parte ao início da tarde deste domingo, de Barcelona em direção a Gaza, uma nova frota humanitária, com cerca de 50 barcos e centenas de pessoas. A bordo segue a líder do Bloco de Esquerda e mais dois portugueses. A Global Sumud Flotilla pretende ser a maior missão de solidariedade da história para com o território palestiniano.
Greta Thunberg sublinha que esta não é uma ação de caridade, mas sim de solidariedade. A ativista diz que é preciso terminar com a ocupação ilegal dos territórios palestinianos.