Flotilha rumo a Gaza. Trinta embarcações partem este domingo para o enclave
Está prestes a largar de Barcelona a flotilha humanitária em direção a Gaza que junta Greta Thunberg e Mariana Mortágua.
A bordo seguem três portugueses. Para além da líder do Bloco de Esquerda, vão também a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.
Este é o maior conjunto de embarcações envolvidas numa ação humanitária desde que começou o conflito. Este domingo partem 30 e no próximo dia 4 de setembro seguem mais 20.
Na missão internacional vão pessoas oriundas de 44 países.