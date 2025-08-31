Flotilha rumo a Gaza. Trinta embarcações partem este domingo para o enclave

São mais de 50 embarcações que vão tentar furar o bloqueio israelita para entregar bens essenciais, mas sobretudo para chamar a atenção do mundo para aquilo que chamam de genocídio da população palestiniana.



A bordo seguem três portugueses. Para além da líder do Bloco de Esquerda, vão também a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.



Este é o maior conjunto de embarcações envolvidas numa ação humanitária desde que começou o conflito. Este domingo partem 30 e no próximo dia 4 de setembro seguem mais 20.



Na missão internacional vão pessoas oriundas de 44 países.