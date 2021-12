FMI diz que o acordo de 2018 com a Argentina não cumpriu as metas

A agência com sede em Washington divulgou o relatório de Avaliação Ex Post (EPE) do acordo de stand-by assinado com o então governo do conservador Mauricio Macri (2015-2019).O relatório "conclui que o programa não atingiu os seus objetivos, apesar das importantes mudanças nas políticas económicas", disse o FMI numa declaração.Em particular, afirmou,".





Faltou atacar os problemas estruturais







O FMI disse ainda que apesar das intervenções cambiais para além das disposições do programa, "".Os diretores executivos do FMI lamentaram, na sua avaliação, que o programa "não tenha cumprido os seus objetivos de restaurar a confiança do mercado, reduzir os desequilíbrios externos e fiscais, reduzir a inflação, e proteger os segmentos mais vulneráveis da população".Consideraram que "", incluindo finanças públicas frágeis e inflação elevada, entre outros.Por seu lado, o governo da Argentina pediu uma investigação mais aprofundada sobre o "fracasso" do SBA.", disse o ministro da economia argentino, Martín Guzmán.