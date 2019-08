Focos de incêndio na Amazónia quadruplicaram em relação a 2018

Usando as imagens de satélite, os especialistas da agência espacial afirmam que detetaram agora quase quatro mil fogos entre 1 e 24 de agosto deste ano, quase quatro vezes mais que os 1110 detectados em agosto de 2018.



A Estação Espacial explica que é comum existirem fogos no Brasil, mas o fenómeno está mesmo a aumentar com as alterações climáticas e a desflorestação para fins agrícolas.



Apesar de tudo isto, Jair Bolsonaro ainda tem dúvidas em aceitar a ajuda disponibilizada pelos G7 para combater os incêndios da Amazónia.



O Presidente brasileiro exige um pedido de desculpas por parte de Emanuel Macron antes de aceitar qualquer ajuda.