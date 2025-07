Fogos. Região de Marselha começa a voltar à normalidade

Já com o fumo já está a desaparecer e a dirigir-se para o Mediterrâneo, é hora de contabilizar os estragos.





Uma dezena de habitações destruídas, mais várias dezenas afetadas, com as autoridades a apenas darem ordem aos proprietários para regressar ao final do dia e após vistoria das casas.





Os ventos fortes, de mais de 80 quilómetros hora, combinados com o fogo, destruíram milhares de hectares de mato e floresta.





O aeroporto de Marselha, sul de França, esteve mesmo fechado e regressa agora, aos poucos, à normalidade. Também o transporte ferroviário foi afetado.