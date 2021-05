Foguetão chinês descontrolado deve entrar na atmosfera da Terra este fim de semana

O foguetão chinês foi utlizado no lançamento de um módulo que marca o início do plano de Pequim de construção de uma estação espacial que deve ficar completa no final de 2022.Este módulo foi lançado num dos maiores foguetões de transporte que a China tem, precisamente o mesmo que está agora em queda descontrolada, de acordo com o Pentágono.





Apesar de a maior parte dos destroços acabarem por se incendiar na entrada na atmosfera, o tamanho deste foguetão, com 22 toneladas, está a criar algum receio de que algumas partes podem não de desintegrar e eventualmente até atingir algumas áreas da Terra.





Apesar de tudo, o risco é diminuto. Jonathan McDowell, um astrofísico da Universidade de Harvard, disse à CNN que a situação não deve criar grandes problemas. "Acho que as pessoas podem ficar descansadas. O risco de atingir alguma coisa ou alguém é muito pequeno. Pode acontecer, mas não perderia o meu sono por causa desta possibilidade tão pequena".





Diz ainda este astrofísico que a melhor aposta para onde destroços vão cair é no oceano Pacífico, simplesmente "porque ocupa o maior espaço da Terra".