Foguetão chinês voltou descontroladamente mas sem causar estragos

O foguetão, lançado em 24 de julho com destino à estação espacial chinesa Tiangong, tinha como objectivo pôr em órbita o segundo dos três módulos da estação, que deverá começar a operar até ao final deste ano.



O facto de o foguetão não ser concebido para um regresso controlado à Terra tem suscitado críticas, nomeadamente do chefe da NASA, Bill Nelson, que lamentou no Twitter não ter a China dado "informações precisas sobre a trajectória do seu foguetão Longa Marcha-5B".





A isto acrescentou Nelson que "todas as nações que levem a cabo actividades espaciais deveriam respeitar práticas exemplares", para não correrem o risco de causar perdas humanas ou materiais em diferentes pontos do planeta.

NASA Administrator Bill Nelson on the reentry of the Long March 5B rocket…. pic.twitter.com/nYcvlmjxKF — Christian Davenport (@wapodavenport) July 30, 2022







Por seu lado, a agência espacial chinesa precisou no seu perfil oficial WeChat as coordenadas do local onde caíram os destroços do foguetão, ao largo da ilha de Palawan, nas Filipinas, a 57 quilómetros de terra. Informou também que a maior parte dos dispositivos do foguetão foi destruída, ao incendiar-se devido ao atrito com a atmosfera.