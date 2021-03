Foguetão da SpaceX volta a explodir durante teste

O foguetão foi lançado da base da SpaceX em Boca Chica, no estado do Texas, e ascendeu cerca de 10 quilómetros, antes de regressar ao ponto de partida, onde aterrou, incendiando-se no entanto minutos depois, após uma enorme explosão.

No momento em que o protótipo aterrou, inicialmente sem problemas, o proprietário da SpaceX, o multimilionário Elon Musk, congratulou-se com o aparente sucesso dos testes."A Starship SN10 aterrou inteira!", escreveu na rede social Twitter.Alguns minutos mais tarde, no entanto, o engenho explodiu.Dois protótipos anteriores tiveram a mesma sorte no momento da aterragem, em dezembro de 2020 e no início de fevereiro.A companhia aeroespacial de Musk é conhecida pela estratégia agressiva no desenvolvimento rápido de aeronaves, o que já provocou várias explosões nos seus voos experimentais.