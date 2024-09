Foguetão europeu Vega descola com satélite do programa Copernicus

Com um atraso de 24 horas devido a "problemas elétricos nas ligações no solo", de acordo com a Arianespace, o lançamento realizou-se às 2h50 desta quinta-feira em Lisboa.

"A última missão Vega do porto espacial europeu descolou com sucesso", escreveu o Centro Espacial da Guiana na rede social X (antigo Twitter).

O foguetão transporta o satélite Sentinel-2C, do programa europeu Copernicus de observação da Terra, que deverá ser colocado em órbita sincronizada com o Sol, a uma altitude de cerca de 780 quilómetros, 57 minutos após a descolagem.

O Sentinel-2C, o mais recente dos satélites Sentinel-2, vai monitorizar a qualidade da água, a gestão de desastres naturais como incêndios florestais, sismos ou inundações e a deteção de emissões de metano, juntando-se aos satélites Sentinel-2A e Sentinel-2B, lançados a bordo de um foguetão Vega em 2015 e 2017, respetivamente, mas que têm o fim da missão previsto para este ano.

Esta missão, designada VV24, é a última a ser realizada pelo lançador italiano Vega, da Avio, que está em serviço desde 2012.

O próximo lançador vai ser o Vega C, uma versão melhorada e mais potente, à espera de ser usado desde 2022, depois de um acidente que causou a perda de dois satélites Airbus. Espera-se que os voos sejam retomados antes do fim do ano.

Construído para enviar pequenos satélites para a órbita terrestre baixa, o Vega foi o primeiro de um programa de foguetões totalmente gerido pela Agência Espacial Europeia (ESA).