Foguetão Starship de Musk desintegra-se uma hora após descolagem

"Como se o voo não fosse suficientemente emocionante, a Starship sofreu uma rápida desmontagem não programada. As equipas vão continuar a analisar os dados e a trabalhar para o nosso próximo teste de voo", escreveu a empresa, na rede social X.

O "sucesso é o resultado da aprendizagem" e o teste vai ajudar a "melhorar a fiabilidade" do foguetão, continuou.

O Starship, foguetão desenvolvido pela SpaceX e considerado o maior de sempre, foi lançado no Texas na terça-feira para novo voo de teste.

Concebido para ir à Lua e a Marte, o Starship foi lançado pouco depois das 00h35 desta quarta-feira hoje em Lisboa, no nono voo de teste e depois de duas tentativas anteriores no início deste ano terem terminado com explosões.

Com 123 metros de altura, o equivalente a um edifício de 40 andares, o Starship é o maior veículo de transporte espacial desenvolvido até agora.

Explicação do falhanço

O foguetão Starship atingiu a órbita terrestre, mas partiu-se e caiu no Índico depois de perder combustível no nono voo de teste.



O lançamento foi transmitido em direto em vídeo, com uma contagem decrescente que parou durante vários minutos até que, a nave descolou da Starbase, a recém-nomeada cidade-base perto de Brownsville, na fronteira com o México.



O responsável pelas comunicações da SpaceX, Dan Huot, um dos apresentadores do evento, atribuiu a “perda de controlo da altitude”, necessária para a orientação na reentrada na atmosfera terrestre, a “fugas” de combustível.



Além disso, o foguetão não conseguiu abrir uma porta através da qual vários satélites Starlink simulados deviam ser colocados em órbita pela primeira vez - um dos objetivos da missão, além de monitorizar os escudos que protegem a nave das altas temperaturas.



“A Starship chegou à separação programada do motor da nave espacial, o que representa uma grande melhoria em relação ao último voo”, resumiu Musk na rede social X, reconhecendo que a fuga de combustível provocou uma perda de pressão no depósito que levou à falha.